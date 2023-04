Masters 1000 Monte Carlo: Andrey Rublev conquista il suo primo Masters 1000 in carriera dopo una rimonta incredibile nel terzo set. Rune era avanti per 4 a 1 e palla per il 5 a 1 nel terzo set

Andrey Rublev ha vissuto domenica la giornata più importante della sua carriera, aggiudicandosi il prestigioso torneo Masters 1000 di Monte Carlo, il suo primo titolo Masters 1000 in assoluto.

Il tennista russo ha messo in scena una rimonta incredibile nel terzo e decisivo set, superando Holger Rune con il punteggio di 5-7, 6-2 7-5, dopo 2 ore e 35 minuti di un incontro molto emozionante.

Nel terzo set, Rublev è stato molto vicino alla sconfitta, ma è riuscito a sopravvivere e recuperare uno svantaggio di 1-4 e *30-40, vincendo poi sei degli ultimi sette giochi.

Questo è il tredicesimo titolo in carriera per il russo, ma, come detto, il primo in un Masters 1000. Rublev rimane al sesto posto del ranking ATP con cui ha iniziato la settimana, tuttavia, si avvicina alla stagione sulla terra battuta con una grande dose di motivazione.

Il successo a Monte Carlo rappresenta un traguardo importante per Rublev, che conferma il suo talento e le sue ambizioni. Dopo questo trionfo, il tennista russo si prepara a continuare a dare il massimo per affrontare al meglio la stagione sulla terra battuta con maggiore consapevolezza dei suoi mezzi.

ATP Monte-Carlo Holger Rune [6] Holger Rune [6] 7 2 5 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 5 6 7 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Rune 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 4-2 → 4-3 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 40-15 ace 40-30 2-5 → 2-6 H. Rune 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Rublev 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

6 ACES 59 DOUBLE FAULTS 456/112 (50%) FIRST SERVE 47/95 (49%)40/56 (71%) 1ST SERVE POINTS WON 35/47 (74%)21/56 (38%) 2ND SERVE POINTS WON 25/48 (52%)13/19 (68%) BREAK POINTS SAVED 4/8 (50%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1612/47 (26%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 16/56 (29%)23/48 (48%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 35/56 (63%)4/8 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 6/19 (32%)16 RETURN GAMES PLAYED 1613/26 (50%) NET POINTS WON 14/22 (64%)32 WINNERS 3049 UNFORCED ERRORS 2361/112 (54%) SERVICE POINTS WON 60/95 (63%)35/95 (37%) RETURN POINTS WON 51/112 (46%)96/207 (46%) TOTAL POINTS WON 111/207 (54%)