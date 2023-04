La pioggia e… l’iPhone: la curiosa conversazione tra Rublev e Messina (Video)

Con il punteggio di 3-2 a favore di Andrey Rublev nel terzo set delle semifinali del Masters 1000 di Monte Carlo, la pioggia ha deciso di intensificarsi e ha costretto il russo e Taylor Fritz a ritirarsi negli spogliatoi. Il primo a lamentarsi del fatto che il campo fosse pericoloso è stato l’americano, dando poi origine a una conversazione molto curiosa tra Rublev e l’arbitro di sedia Manuel Messina.

Mentre Fritz diceva che non voleva più mettere piede sul campo e preferiva aspettare per vedere se smetteva di piovere, Rublev ha chiesto all’italiano quando era previsto che la pioggia si fermasse. La risposta è stata che non c’era una previsione, ma il russo aveva una soluzione. “Allora, non possono controllare sull’iPhone? Lì dice quando smette di piovere”, ha commentato, ridendo, con Messina che ha risposto, spiegando che potrebbe non essere il metodo più affidabile.