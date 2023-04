ATP 500 Barcellona: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. 5 azzurri alla caccia del Md

ATP 500 Barcellona – Tabellone Qualificazione – terra

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Giulio Zeppieri vs [WC] Alex Marti Pujolras

2. Oriol Roca Batalla vs [10] Benoit Paire

3. [5] Hugo Grenier vs [WC] Martin Landaluce

4. [6] Raul Brancaccio vs [WC] Pol Martin Tiffon

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Otto Virtanen vs Lorenzo Giustino

2. [WC] Max Alcala Gurri vs [11] Geoffrey Blancaneaux

3. [1] Matteo Arnaldi vs Nicolas Moreno De Alboran

4. Marek Gengel vs [9] Jozef Kovalik

Pista 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marco Trungelliti vs [7] Maximilian Marterer

2. Michael Geerts vs [8] Timofey Skatov

3. [2] Pavel Kotov vs Matteo Gigante

4. Miljan Zekic vs [12] Oleksii Krutykh