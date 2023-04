Billie Jean King Cup: Slovacchia vs Italia. Si parte domani con Camila Giorgi

Saranno Camila Giorgi e Anna-Karolina Schmiedlova ad aprire Slovacchia-Italia, preliminare di Billie Jean King Cup che vale un posto alle Finals di novembre. Poi Martina Trevisan affronterà Viktoria Hruncakova, nata Kuzmova. Gli incontri sono in programma venerdì 14, dalle ore 15, e sabato 15 aprile, dalle ore 12, e saranno trasmessi in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel.

I precedenti sono favorevoli alla Slovacchia che si è imposta in entrambi i confronti. A ottobre del 2002 nelle semifinali del World Group, sul veloce indoor del Palacio de Congresos de Maspalomas a Gran Canaria, in Spagna, Hantuchova, Husarova e Nagyova si imposero per 3-1 su Schiavone, Farina e Vinci prima di conquistare il trofeo battendo la Spagna. A febbraio del 2017 nel primo turno del World Group II sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì Schiavone, Errani, Paolini e Trevisan sono state battute per 3-2 da Schmiedlova, Hantuchova e Sramkova.

Abbiamo buone sensazioni, cercheremo di preparare le partite al meglio. Siamo pronte – ha detto il capitano azzurro Garbin -. La nostra squadra è cambiata, cresciuta, ma c’è sempre la stessa passione”.

“Mi concentrerò sul mio gioco, come dico sempre, penso che dipenderà tutto da me” ha detto Giorgi che festeggia i dieci anni dall’esordio in Billie Jean King Cup. “C’è un’atmosfera straordinaria fra di noi, e credo faccia molto bene. Sono molto felice di essere qui”.

“Siamo pronti a lottare, a mettere il cuore in campo” ha detto Trevisan, che a Miami ha conquistato per la prima volta i quarti in un WTA 1000 ed è così entrata per la prima volta in Top 20 nel ranking WTA. “Per me è sempre un piacere indossare la maglia della nazionale – ha aggiunto -. Ricordo la mia prima volta in nazionale, era proprio contro la Slovacchia a Forlì. Era molto diverso, è stato un lungo viaggio e sono molto fiera di quello che ho fatto finora”.

Slovacchia -Italia – NTC Arena, Bratislava, duro indoor

Anna-Karolina Schmiedlova vs Camila Giorgi

Viktoria Hruncakova vs Martina Trevisan

Anna-Karolina Schmiedlova/Viktoria Hruncakova vs Elisabetta Cocciaretto/Jasmine Paolini

Viktoria Hruncakova v Elisabetta Cocciaretto

Tereza Mihailova vs Jasmine Paolini