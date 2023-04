Da Monte Carlo: Parla Matteo Berrettini “Che cos’è successo sul 5-0? Se lo sapessi ve lo direi. Con Rune match molto duro” (con sintesi della partita)

Matteo Berrettini : “Che cos’è successo sul 5-0? Se lo sapessi ve lo direi. Credo un mix di cose: sono partito molto bene ma allo stesso tempo mi sentivo molto teso. E’ un torneo a cui tengo particolarmente, non ho tantissimi match nelle gambe. E’ un periodo un po’ nuovo della mia vita, della mia carriera, ci sta che mi senta un po’ teso. Ho perso quel game ed ho cominciato forse a pensare un po’ troppo. Sì ho avuto anche un set-point, mi ricordo tutto. La cosa più importante però secondo me è che ho reagito. Gli imprevisti ci sono sempre, soprattutto nel tennis e nei tornei a cui tieni particolarmente quindi sono davvero orgoglioso per come ho lottato e per come ho ribaltato un risultato che sembrava buttato”.

“Sarà una partita molto dura con Rune anche perché lui oggi ha vinto piuttosto velocemente. E’ un giocatore che ha già dimostrato di valere la classifica che ha, nonostante sia giovanissimo. Ad Acapulco non ero al meglio, quindi non è stata una partita. Adesso spero di andare in campo e di giocare un bellissimo match: queste sono le atmosfere che mi piacciono, le partite contro di lui e contro i migliori giocatori del mondo sono quelle che voglio giocare e quindi sono contento di averne la possibilità.

Fisicamente mi sento bene, questo match è stato anche un test: avevo tante energie alla fine, pure dopo quasi tre ore ero ancora bello pimpante quindi sono contento. La richiesta del fisioterapista? E’ un fastidio che ogni tanto quando gioco sulla terra avverto: ho preso un antinfiammatorio per attenuare il dolore. Il livello del tennis c’è: ripeto non ho tante partite e mentalmente vado un po’ su e giù ma sono contento della mia condizione”.