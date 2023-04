Andy Murray esorta il mondo del tennis a sostenere l’Ucraina e a non distrarsi dalle decisioni di Wimbledon riguardo tennisti russi e bielorussi

Andy Murray ha parlato con i colleghi di TennisMajors e ha fatto un appello affinché il mondo del tennis sostenga fermamente la causa dell’Ucraina e non ci siano distrazioni a causa del fatto che Wimbledon ha revocato il divieto di competere per i tennisti russi e bielorussi. “Era una situazione difficile per Wimbledon perché avevano agito in modo diverso rispetto agli altri eventi sportivi. In ogni caso, l’importante è continuare a parlare di ciò che sta accadendo in Ucraina, dobbiamo mettere il problema reale al centro dell’attenzione mediatica, senza farci distrarre da queste cose. Abbiamo tennisti ucraini le cui famiglie stanno passando momenti difficili e hanno bisogno di sostegno”, ha commentato il britannico.