Novak Djokovic fatica ma supera Gakhov nel suo esordio sulla terra battuta al Masters 1000 di Montecarlo “match non giocato molto bene” Ora sfiderà Nardi o Musetti agli ottavi

Tornato sulla terra battuta, Novak Djokovic ha garantito che il suo primo incontro della stagione su questa superficie sia stato sinonimo di vittoria, tuttavia la verità è che è stato tutt’altro che una passeggiata. Dall’altra parte della rete, nel confronto del secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, c’era Ivan Gakhov, solamente il numero 198 del ranking ATP. È certo che il leader della classifica ha dovuto impegnarsi a fondo per evitare un risultato a sorpresa.

Djokovic ha concluso il match accedendo agli ottavi di finale con i parziali 7-6(5) 6-2. Il primo set ha mostrato alcuni segni di difficoltà tipici dell’adattamento alla terra battuta. Gakhov ha esibito un livello di gioco notevole a tratti e si è procurato due palle break sul 2-2, prima di salvarne altrettante nel game successivo e strappare il servizio per portarsi sul 4-3. Nole ha reagito prontamente con un contro-break, ma il primo set è stato deciso solamente al tie-break, nel quale Gakhov ha tentato invano la rimonta. Nel secondo set, Djokovic ha trovato la giusta stabilità e Gakhov ha provato in tutti i modi a fermare il numero uno al mondo, senza però riuscirci. Il serbo è avanzato nel punteggio e si è rassicurato sul risultato dopo il brivido del parziale iniziale. Ora, attende un tennista italiano per conoscere il suo prossimo sfidante: sarà Luca Nardi o Lorenzo Musetti.

“È stata una vittoria con un tennis non bello, posso dirlo. Non ho giocato al meglio nel primo set e me lo aspettavo. Era imprevedibile. Sono stato efficace nei momenti cruciali ed è stato importante vincere in due set”, ha esordito. Djokovic ha elogiato molto il suo avversario, più abituato al circuito Challenger, e ha confessato di aver visto poco o nulla di Gakhov prima del confronto. “Non ho visto Ivan giocare fino ad oggi, ad essere sincero. Ho guardato qualche video della partita di ieri. Non è stata la preparazione ideale. È un giovane in ascesa nel circuito Challenger ed era in forma. Ho notato che ha vinto un torneo Challenger. Gioca con molti effetti. Sa come giocare, senza dubbio. È stato un avversario insidioso, ma sono contento di aver superato la prova”, ha concluso.