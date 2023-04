Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo di Mercoledì 12 Aprile 2023. Sinner “prenota” il passaggio del turno?, per i bookie anche Berrettini favorito contro Cerundolo. Derby Musetti vs Nardi

Sarà doppia sfida Italia-Argentina nel secondo turno dell’Atp di Montecarlo. Jannik Sinner, al debutto nel torneo, se la vedrà contro l’esperto Diego Schwartzman, giocatore a proprio agio sulla terra rossa, ma indietro per gli esperti che vedono il colpo del sudamericano proposto a 4,90 quota che sale a 5,10, contro il successo dell’azzurro fissato tra 1,14 e 1,16. Per il risultato finale è avanti il 2-0 per Sinner a 1,54 mentre la vittoria italiana in tre set è vista a 4,25.

Partita più difficile per Matteo Berrettini contro Francisco Cerundolo. Il romano, dopo la convincente vittoria nell’esordio contro lo statunitense Cressy, cerca il bis, in quota a 1,74, contro il 2,02 dell’argentino in quello che è il primo scontro diretto tra i due tennisti.

Sinner, dopo la finalissima di Miami persa contro Medvedev, è sul podio dei favoriti per il successo finale, offerto a 11,50. Per i bookie il favorito numero uno è Novak Djokovic, a 1,96, con Stefanos Tsitsipas primo rivale lontano a quota 7. Poche speranze invece per gli altri italiani in corsa: il momento negativo di Berrettini porta il suo primo trionfo a Montecarlo a 51 volte la posta mentre l’acuto di Lorenzo Musetti è dato a 67.

1. Botic van de Zandschulpvs [4] Casper Ruud2. Diego Schwartzmanvs3. [3] Daniil Medvedev vs4. [WC] Dominic Thiemvs [6] Holger Rune

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roberto Bautista Agut vs [13] Alexander Zverev

2. Grigor Dimitrov vs Jiri Lehecka

3. [8] Taylor Fritz vs [WC] Stan Wawrinka

4. Francisco Cerundolo vs Matteo Berrettini

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Alex de Minaur vs [Q] Jan-Lennard Struff

2. [Q] Luca Nardi vs [16] Lorenzo Musetti

3. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nicolas Jarry vs [Q] Alexei Popyrin

2. Daniel Evans OR [Q] Ilya Ivashka vs [9] Karen Khachanov

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

2. [7] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Kevin Krawietz / Tim Puetz

3. Marcelo Melo / Alexander Zverev vs [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn