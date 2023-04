Masters 1000 Monte Carlo: La prima di Luca Nardi in un torneo Masters 1000. Sarà sfida tutta italiana al secondo turno contro Lorenzo Musetti

Una vittoria indimenticabile: il giovane Luca Nardi conquista il suo primo successo in un torneo Masters 1000. Il 19enne tennista di Pesaro si è imposto nel primo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, terzo appuntamento Masters 1000 della stagione, che si svolge sullo storico club in terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco, e mette in palio un montepremi di 5.779.335 euro.

Nardi, attualmente 159esimo nel ranking mondiale, è approdato al tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, salvando due match-point contro il tedesco Otte, 93esimo nel ranking ATP. Nel suo esordio nel main draw, il giovane marchigiano ha sconfitto in un’ora e 50 minuti la wild card locale Valentin Vacherot, numero 357 del ranking, con il punteggio di 7-5, 7-5. Questa vittoria segna il primo successo di Nardi in un torneo Masters 1000, alla sua seconda partecipazione dopo quella agli Internazionali BNL d’Italia dello scorso anno, dove fu eliminato all’esordio dal britannico Norrie.

Nel match contro Vacherot, i due tennisti non si erano mai affrontati in precedenza. Nel primo set, Nardi ha annullato una palla-break nel sesto gioco, mentre nel settimo un doppio fallo del monegasco gli ha regalato il break (4-3). Tuttavia, Vacherot è riuscito a realizzare un contro-break a zero nell’ottavo game (4-4) prima di subire un altro break da Nardi nell’undicesimo gioco. Il giovane italiano ha poi chiuso il set 7-5 con un servizio e un dritto vincente.

Nel secondo set, Nardi ha nuovamente annullato una palla-break nel secondo gioco, riuscendo poi a strappare il servizio al suo avversario (2-1) e a consolidare il vantaggio (3-1). Nel sesto game, Vacherot ha evitato il doppio break salvando quattro palle-break, riuscendo poi a pareggiare (4-4) e a passare in vantaggio (5-4). Tuttavia, nell’undicesimo gioco, Nardi ha recuperato il break di vantaggio con un potente dritto e poco dopo ha chiuso il match sul 7-5.

Al secondo turno, Luca Nardi affronterà il connazionale Lorenzo Musetti in un interessante derby italiano. Curiosamente, l’unico precedente tra i due risale al primo turno dell’ITF di Santa Margherita di Pula nel 2019, quando Nardi aveva appena compiuto 16 anni e aveva vinto la partita in rimonta.

ATP Monte-Carlo Valentin Vacherot Valentin Vacherot 5 5 Luca Nardi Luca Nardi 7 7 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Nardi 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 V. Vacherot 15-0 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Nardi 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 4-4 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Vacherot 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4 ACES 11 DOUBLE FAULTS 163/85 (74%) FIRST SERVE 44/72 (61%)38/63 (60%) 1ST SERVE POINTS WON 29/44 (66%)10/22 (45%) 2ND SERVE POINTS WON 17/28 (61%)10/14 (71%) BREAK POINTS SAVED 2/4 (50%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1215/44 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 25/63 (40%)11/28 (39%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/22 (55%)2/4 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 4/14 (29%)12 RETURN GAMES PLAYED 125/10 (50%) NET POINTS WON 12/14 (86%)23 WINNERS 2336 UNFORCED ERRORS 2348/85 (56%) SERVICE POINTS WON 46/72 (64%)26/72 (36%) RETURN POINTS WON 37/85 (44%)74/157 (47%) TOTAL POINTS WON 83/157 (53%)210 km/h MAX SPEED 204 km/h187 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 185 km/h156 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 146 km/h

Infatti Lorenzo Musetti, classificato al 21° posto nel ranking mondiale e 16 esima testa di serie, ha brillantemente superato il primo turno del prestigioso torneo di Monte Carlo. Ha dimostrato la sua superiorità sconfiggendo il serbo Miomir Kecmanovic, numero 34 del ranking ATP e finalista recente all’Estoril, dove è stato fermato dal norvegese Casper Ruud.

Musetti ha concluso il match con un convincente 7-6(1) 6-0, impiegando un’ora e 29 minuti per mettere fine alla contesa. La vittoria dell’italiano riflette il suo approccio determinato e autoritario, che gli ha permesso di superare con successo l’ostacolo rappresentato da Kecmanovic.

Il talento di Musetti continua così a salire nella classifica mondiale, mentre Kecmanovic, nonostante la recente finale all’Estoril, non è riuscito a replicare quella buona prestazione nel torneo monegasco.

ATP Monte-Carlo Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 0 Lorenzo Musetti [16] Lorenzo Musetti [16] 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 0-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-15 40-30 df 0-3 → 0-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 5-5 → 5-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

1 ACES 60 DOUBLE FAULTS 234/54 (63%) FIRST SERVE 37/59 (63%)18/34 (53%) 1ST SERVE POINTS WON 30/37 (81%)10/20 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 14/22 (64%)0/3 (0%) BREAK POINTS SAVED 2/2 (100%)9 SERVICE GAMES PLAYED 97/37 (19%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 16/34 (47%)8/22 (36%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/20 (50%)0/2 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 3/3 (100%)9 RETURN GAMES PLAYED 99/19 (47%) NET POINTS WON 6/9 (67%)10 WINNERS 2517 UNFORCED ERRORS 728/54 (52%) SERVICE POINTS WON 44/59 (75%)15/59 (25%) RETURN POINTS WON 26/54 (48%)43/113 (38%) TOTAL POINTS WON 70/113 (62%)206 km/h MAX SPEED 219 km/h181 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 195 km/h154 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 168 km/h