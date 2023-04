Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Domenica 09 Aprile. Il tennis italiano a Monte Carlo, Nardi sfida Otte, Sinner in doppio

Ci sono due giocatori italiani impegnati nella giornata di domani nel torneo Masters 1000 di Monte Carlo.

Luca Nardi affronterà al turno decisivo delle qualificazioni Oscar Otte, testa di serie n.11 del tabellone cadetto, sulla Court 2.

Inoltre, Jannik Sinner, si esibirà al primo turno del torneo di doppio insieme al suo compagno Diego Schwartzman. Affronteranno la coppia composta da Marcel Granollers e Horacio Zeballos sulla Court des Princes.

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Emil Ruusuvuori vs Jan-Lennard Struff

2. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Jamie Murray / Michael Venus (non prima ore: 12:00)

3. [15] Borna Coric vs Nicolas Jarry

4. [10] Hubert Hurkacz vs Laslo Djere

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Marton Fucsovics vs [8] Filip Krajinovic

2. [WC] Benoit Paire vs [13] Alexei Popyrin

3. Diego Schwartzman / Jannik Sinner vs [8] Marcel Granollers / Horacio Zeballos (non prima ore: 14:00)

4. Marc-Andrea Huesler vs Jaume Munar

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Luca Nardi vs [11] Oscar Otte

2. [5] Dusan Lajovic vs [9] Ugo Humbert (non prima ore: 12:30)

3. Cameron Norrie / Ben Shelton vs Kevin Krawietz / Tim Puetz (non prima ore: 14:00)

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7/Alt] Ilya Ivashka vs [14] Taro Daniel

2. [Alt] Ivan Gakhov vs [12/WC] Luca Van Assche (non prima ore: 12:30)