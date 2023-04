Masters 1000 Monte Carlo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri al via

Due i giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni del torneo di Monte Carlo: sono Luca Nardi e Giulio Zeppieri.

Luca Nardi è impegnato in un match contro il francese Constant Lestienne, testa di serie numero 4.

Giulio Zeppieri affronta il tennista ungherese Marton Fucsovics, sesto favorito nella competizione.

(1) Ruusuvuori, Emilvs (WC) Nys, HugoStruff, Jan-Lennardvs (10) Varillas, Juan Pablo

(2) Mannarino, Adrian vs (Alt) Gakhov, Ivan

(PR) Balazs, Attila vs (12/WC) Van Assche, Luca

(3) Barrere, Gregoire vs (WC) Paire, Benoit

(Alt) Kopriva, Vit vs (13) Popyrin, Alexei

(4) Lestienne, Constant vs Nardi, Luca

Martinez, Pedro vs (11) Otte, Oscar

(5) Lajovic, Dusan vs (Alt) Sousa, Joao

(WC) Catarina, Lucas vs (9) Humbert, Ugo

(6) Fucsovics, Marton vs Zeppieri, Giulio

Safiullin, Roman vs (8) Krajinovic, Filip

(7/Alt) Ivashka, Ilya vs Gaston, Hugo

Virtanen, Otto vs (14) Daniel, Taro

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Emil Ruusuvuori vs [WC] Hugo Nys

2. [4] Constant Lestienne vs Luca Nardi

3. [3] Gregoire Barrere vs [WC] Benoit Paire

4. [2] Adrian Mannarino vs [Alt] Ivan Gakhov (non prima ore: 15:30)

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Marton Fucsovics vs Giulio Zeppieri

2. [7/Alt] Ilya Ivashka vs Hugo Gaston

3. [WC] Lucas Catarina vs [9] Ugo Humbert

4. [5] Dusan Lajovic vs [Alt] Joao Sousa (non prima ore: 15:30)

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Roman Safiullin vs [8] Filip Krajinovic

2. [PR] Attila Balazs vs [12/WC] Luca Van Assche (non prima ore: 13:00)

3. [Alt] Vit Kopriva vs [13] Alexei Popyrin

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jan-Lennard Struff vs [10] Juan Pablo Varillas

2. Otto Virtanen vs [14] Taro Daniel

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Martinez vs [11] Oscar Otte