Andrea Vavassori si congeda con onore dal Grand Prix Hassan II di Marrakech

Il tennista italiano raggiunge un nuovo best ranking in carriera grazie alle sue prestazioni in Marocco.

Andrea Vavassori saluta a testa alta il torneo ATP 250 di Marrakech. Il giorno dopo la vittoria in rimonta contro Jaume Munar, in cui ha salvato due match point, il 27enne torinese è tornato in campo nei quarti di finale dell’ATP 250 (562.815 euro di montepremi) cedendo 6-3, 7-5 al britannico Daniel Evans dopo 1 ora e 49 minuti di partita.

Nonostante la sconfitta, il classe 1995 piemontese si è giocato le sue chances contro un avversario di spessore, sia per classifica (è il n.30 del ranking) sia per abitudine a partite di questo livello. Vavassori è andato vicino alla conquista del secondo set, avendo servito sul 30-30 nel decimo gioco e trovandosi a soli due punti dal portare l’incontro al terzo set.

L’azzurro ha perso la battuta e poi ha riperso nuovamente il servizio sul 5 a 6 con il britannico che sulla palla match ha giocato un buon passante per chiudere l’incontro per 7 a 5.

Grazie all’ottimo torneo disputato in terra marocchina, in cui ha superato due specialisti della terra battuta come Munar e la testa di serie n.8 Nicolas Jarry, Vavassori raggiunge virtualmente il nuovo best ranking in carriera. Le proiezioni attuali lo vedrebbero passare da lunedì dalla posizione n.201 alla n.174: in precedenza era arrivato al massimo alla n.176 toccata lo scorso agosto.

ATP Marrakech Andrea Vavassori Andrea Vavassori 3 5 Daniel Evans [2] Daniel Evans [2] 6 7 Vincitore: Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Evans 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Evans 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2 ACES 04 DOUBLE FAULTS 351/83 (61%) FIRST SERVE 41/60 (68%)32/51 (63%) 1ST SERVE POINTS WON 29/41 (71%)15/32 (47%) 2ND SERVE POINTS WON 12/19 (63%)4/8 (50%) BREAK POINTS SAVED 2/3 (67%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1012/41 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/51 (37%)7/19 (37%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 17/32 (53%)1/3 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 4/8 (50%)10 RETURN GAMES PLAYED 1147/83 (57%) SERVICE POINTS WON 41/60 (68%)19/60 (32%) RETURN POINTS WON 36/83 (43%)66/143 (46%) TOTAL POINTS WON 77/143 (54%)