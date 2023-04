ATP 250 Marrakech e Estoril: Il programma completo di Mercoledì 5 Aprile 2023. Tre azzurri in campo. Derby tra Fognini e Cecchinato, le quote premiano il ligure. Fognini “sono nel momento peggiore della mia carriera”

Dopo la vittoria su Giannessi all’esordio, per Fabio Fognini è ancora tempo di derby all’ATP di Estoril. Nel match degli ottavi di finale, il ligure si trova di fronte Marco Cecchinato, che al primo turno ha fatto fuori uno specialista della terra rossa come Diego Schwartzman. I bookmaker premiano il tennista classe 1987 per il successo, fissato a 1,63 e 1,67, contro quello del semifinalista al Roland Garros 2018 proposto a 2,20. Fognini è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,72, mentre il palermitano si gioca vincente nel primo parziale a 2,12. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 di Fognini a 2,50, seguito dal 2-0 in favore del suo avversario, a 3,60. L’1-2 per il taggiasco vale invece 4 volte la posta.

Ha dichiarato Fabio dopo la partita vinta contro Giannessi all’esordio: “Mi servono partite e vittorie. Ora sono nel momento peggiore della mia carriera, ma a 36 anni sento di avere ancora il livello per migliorare la mia classifica. In una giornata buona posso battere chiunque.

Ho sempre avuto alti e bassi, ma sono sempre riuscito a gestirli per tempo. Anche quando ho vinto a Monte Carlo nel 2019 ero in un momento simile. Ora il periodo è duro, ho 36 anni e molte cose sono cambiate nella mia vita. E’ normale, dobbiamo accettarlo, ma sento che le vittorie potranno tornare. Da qui a Parigi mi auguro di giocare meglio e divertirmi ancora.

ATP 250 Estoril

ESTÁDIO MILLENNIUM – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marco Cecchinato vs Fabio Fognini

2. Pedro Cachin vs [5] Sebastian Baez

3. [1] Casper Ruud vs [WC] Joao Sousa (non prima ore: 18:00)

4. Luca Van Assche vs [3] Alejandro Davidovich Fokina

COURT CASCAIS – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Andreas Mies / Hugo Nys vs Robin Haase / Philipp Oswald

2. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs Nuno Borges / Francisco Cabral (non prima ore: 15:00)

3. Marco Cecchinato / Quentin Halys vs [3] Gonzalo Escobar / Fabien Reboul

COURT CTE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs [2] Marcelo Melo / John Peers

2. Andrew Harris / John-Patrick Smith vs Nikola Cacic / Miomir Kecmanovic

ATP 250 Marrakech

Center Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Andrea Vavassori vs Jaume Munar

2. Alexei Popyrin vs [2] Daniel Evans

3. [Q] Elias Ymer vs [4] Tallon Griekspoor

4. Roberto Carballes Baena vs [Q] Dimitar Kuzmanov

Court 2 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Hendrik Jebens / Petros Tsitsipas vs [5] Maxime Cressy / Albano Olivetti

2. Roman Jebavy / Adam Pavlasek vs [3] Alexander Erler / Lucas Miedler

Court 4 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 12:00)

1. [4] Jeremy Chardy / Fabrice Martin vs Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori