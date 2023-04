Soderling si dimette da capitano di Davis della Svezia per motivi di salute

Brutte notizie dalla Svezia per Robin Soderling. La Swedish Tennis Association ha annunciato che Soderling ha preso la decisione di lasciare il suo ruolo di capitano della squadra svedese di Coppa Davis per motivi di salute. L’ex numero 4 del mondo, due volte finalista al Roland Garros, fu scelto come capitano del team svedese di Davis nel dicembre 2019 e ha guidato due volte la sua nazione alla fase finale della manifestazione.

Nell’estate del 2022, il 38enne Robin ha annunciato la decisione di prendersi una pausa dal suo ruolo di capitano, mentre ora ha deciso di abbandonare del tutto la squadra e il suo lavoro, concentrandosi sulla propria salute e sulla famiglia.

“Era la speranza sia della Swedish Tennis Association che di Robin quella di rivederlo come capitano nel 2023, ma la salute viene prima di tutto e sosteniamo Robin nella sua decisione”, ha dichiarato Christer Sjöö, segretario generale della Swedish Tennis Association.

“Con la sua conoscenza, esperienza e grande impegno, Robin ha svolto un lavoro fantastico come capitano e spero che in futuro lo vedremo in un nuovo ruolo nel tennis svedese”. L’ex capitano Johan Hedsberg prenderà le redini della squadra svedese, finché non verrà nominato un nuovo capitano.

Ricordiamo che Soderling interruppe la propria carriera tennistica in modo brusco a soli 27 anni nel luglio 2011, dopo aver vinto il torneo di Bastad (battendo in finale David Ferrer), da n.5 della classifica mondiale. Subì prima un infortunio al posto, quindi in quell’estate fu colpito da una severa forma di mononucleosi che lo indebolì a tal punto da non consentirgli un ritorno all’attività. Ha provato più volte a riprendere gli allenamenti nelle annate successive, senza mai riuscire a recuperare una condizione fisica adeguata allo sforzo del tennis Pro. Comunicò il proprio ritiro ufficiale il 23 dicembre 2015, oltre quattro anni dopo l’ultimo incontro disputato.