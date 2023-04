Casper Ruud ammette di aver sbagliato la programmazione: la sua insolita strategia non ha funzionato

Nel novembre scorso, il tennista norvegese Casper Ruud ha preso una decisione piuttosto insolita, annunciando che avrebbe continuato a giocare e ad allenarsi fino all’Open d’Australia, per poi fermarsi e dedicarsi alla sua pre-stagione a febbraio. Tuttavia, questa strategia non ha portato i risultati sperati, poiché finora Ruud non è riuscito a vincere due partite consecutive nel 2023.

Parlando dal Portogallo, Ruud ha recentemente ammesso di essersi sbagliato nella pianificazione: “Ho deciso di continuare a giocare alla fine del 2022, partecipando a delle esibizioni con Nadal in Sud America e poi di fare la pre-stagione a febbraio. Purtroppo, le cose non sono andate come speravo, ma ora mi sento meglio”, ha dichiarato il tennista norvegese.

Ruud ha inoltre confermato che, in futuro, potrebbe tornare a competere nel circuito sui campi in terra battuta sudamericana nel mese di febbraio.