Medvedev: “Non so come reagirà il pubblico, ma sono felice di giocare a Wimbledon”

Daniil Medvedev sarà protagonista stasera alla finale di Miami, contro il nostro Jannik Sinner. Il campione di US Open 2021 in Florida prima della finale ha parlato brevemente della questione Wimbledon, con i tennisti russi e bielorussi finalmente riammessi al più storico evento stagionale dopo il “Ban” della scorsa stagione, per la nota questione relativa all’invasione dell’Ucraina.

“È un bellissimo torneo, uno del Grande Slam. Sono molto felice di poter giocare lì quest’anno”, ha detto un Medvedev. “Non so quale sarà la reazione del pubblico, non posso controllarla, ma sarò felice di poter tornare a giocare davanti al publico di Londra e in quel sito storico. Sono campi unici al mondo. Speriamo di avere delle partite fantastiche e sorprendenti”.

Così invece Karen Khachanov sulla questione: “Seguiamo solo le regole. Penso che questo sia quello che stiamo facendo ora, giusto? C’è neutralità? Beh, non c’è la bandiera russa già dalla fine di febbraio dello scorso anno. Quindi sostanzialmente continuiamo a fare lo stesso di tutti gli altri tornei, così almeno credo. Non è niente di diverso da quello a cui siamo già abituati. Tra l’altro non ho sponsor in Russia in questo momenti, quindi è quello che è, prendiamo quel che viene deciso. Noi alla fine pensiamo solo a giocare”.