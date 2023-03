Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 30 Marzo 2023. SI devono giocare i tre quarti di finale maschili un quarto femminile ed anche una semifinale

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Christopher Eubanks vs [4] Daniil Medvedev

2. [18] Ekaterina Alexandrova vs [15] Petra Kvitova (non prima ore: 21:00)

3. [1] Carlos Alcaraz vs [9] Taylor Fritz (non prima ore: 01:00)

4. [10] Elena Rybakina vs [3] Jessica Pegula (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

2. [25] Francisco Cerundolo vs [14] Karen Khachanov (non prima ore: 21:00)

3. Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow OR [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 23:00)

4. Austin Krajicek / Nicolas Mahut vs Kevin Krawietz / Fabrice Martin