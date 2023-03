Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti nel torneo di Miami: ” Dal punto di vista del servizio è la partita in cui ho servito meglio” (con la sintesi della partita)

Jannik Sinner sconfigge Andrey Rublev in due set e si prepara per il prossimo turno contro il finlandese Emil Ruusuvuori nel torneo di Miami.

Questa è la terza volta nella sua carriera che Sinner accede ai quarti di finale di questo prestigioso torneo, dopo aver raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells.

Attualmente numero 11 del ranking ATP, Sinner ha espresso grande soddisfazione al termine della partita: “Si prova a fare il massimo ogni giorno. Rublev non è mai un avversario facile, serve bene ed è aggressivo, ma oggi il mio livello è stato ottimo, mi sono sentito bene in campo. Dal punto di vista del servizio è la partita in cui ho servito meglio e continuiamo così. Ho dovuto cambiare parte del mio gioco, ho cercato di essere più aggressivo di lui e ho cercato di giocare con la giusta tattica. Non è mai facile, ma sono soddisfatto“.