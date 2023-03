Tiafoe: “Per riportare giovani fan al tennis dobbiamo riproporre la cultura del basket”

Frances Tiafoe crede che il tennis sia troppo “ingessato” e debba svoltare verso una cultura più pop e sbarazzina per portare i fan più giovani sugli spalti e in tv. L’ha dichiarato in un’intervista rilasciata al magazine statunitense Forbes, nella quale afferma che il suo sport è elettrizzante ma deve avvicinarsi di più a quel che propone il basket, a suo dire lo sport più seguito dai giovani e che suscita più emozioni.

“Cerco di competere al massimo delle mie possibilità ma sempre col sorriso sul volto, coinvolgendo il pubblico e facendolo sentire parte di questa folle corsa che chiamiamo vita. Penso che a loro piaccia molto. Non è qualcosa che ho messo su per loro, io sono così. Mi piace che le persone siano felici. Penso che i fan dovrebbero poter entrare e uscire, muoversi e parlare durante le partite”, afferma Frances.

“Penso che i tifosi dovrebbero poter andare e venire, muoversi e fare chiasso durante il gioco. Immagina di andare a una partita di basket e non dire niente.” Ammette che alcuni eventi dovrebbero mantenere parte della tradizione, come Wimbledon, ma “a parte questo, iniziamo a cambiare le cose in quella direzione per portare i fan più giovani al gioco, a loro piace quel tipo di clima nello sport”.

“Mentre sto in campo e gioco al mio massimo anche le mie emozioni salgono, le esterno naturalmente e voglio che anche la folla si esalti”, continua Tiafoe. “Dopo tutto hanno lavorato duramente per guadarsi i soldi necessari a venire alle partite e seguire l’intrattenimento che noi proponiamo. Sto solo cercando di dare il meglio di me stesso, ho intenzione di mostrarmi sempre come sono, e sentire il pubblico che mi segue mi aiuta a giocare al meglio. Quando l’atmosfera è quella, c’è spettacolo”.

Per spiegare come unire la cultura del basket a quella del tennis, prende come esempio New York. Tiafoe afferma che il suo campo preferito è l’Arthur Ashe Stadium: “Non c’è niente come l’Arthur Ashe di notte. Lo stadio è sempre pienissimo, tanta gente, sono tutti su di giri e l’atmosfera è pazzesca. Questo è il tennis che attira”.

Uno dei suoi obiettivi è quello di diventare un testimonial per i suoi sponsor, magari con una linea di scarpe dedicate… “Mi piacerebbe indossare le mie scarpe, ma non ci siamo ancora. Non voglio fare soldi solo con il tennis. Tuttavia la mia gestione del tempo è piuttosto scadente, dovrò migliorare per combinare le due cose, il tennis e il business. Fa parte della crescita. Quando i grandi marchi vogliono lavorare con te, devi gestirlo meglio e imparare strada facendo. Mi sento onorato di poter vivere tutto questo”.

Un punto di vista “molto americano” su come intendere lo sport oggi e l’intrattenimento. Del resto, Tiafoe è esattamente così, adrenalina e colore.