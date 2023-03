Masters 1000 Indian Wells: Sinner sconfigge Fritz con una prestazione solida e di grande qualità. È semifinale contro Alcaraz (con la sintesi della partita)

Aggressivo, potente, sostenuto da un diritto micidiale e da un fisico finalmente all’altezza del tennis di vertice. Questo è lo Jannik Sinner che stanotte ha sconfitto il campione in carica sul centrale di Indian Wells, volando per la prima volta in semifinale nel 1000 californiano. L’azzurro ha battuto Taylor Fritz per 6-4 4-6 6-4 in due ore e 17 minuti di un buon tennis, confermando di aver compiuto un salto di qualità notevolissimo rispetto alla scorsa stagione per quantità di prestazione, tenuta, forza fisica e resistenza. Si giocherà un posto in finale contro Carlos Alcaraz, sarà una nuova pagina di una rivalità sempre più intrigante e che pare destinata a durare a lungo negli anni. Jannik è primo giocatore azzurro ad arrivare tra i migliori quattro nella storia del torneo e disputerà la propria seconda semifinale in un Masters 1000 in carriera dopo quella di Miami.

Ha chiuso con soli 5 Ace, ma rispetto alle vittorie nei match precedenti è riuscito ad alzare notevolmente la percentuale di prime palle, chiudendo con un buonissimo 64% in campo, con le quali ha vinto ben l’80% di punti. Un dato statistico significativo, perché è riuscito a superare Fritz (54% di prime e 70% di punti), segnando una differenza importante nel match in quella che era la fase di gioco decisiva, l’inizio del punto. Infatti Taylor l’anno scorso vinse il torneo proprio servendo come un treno e giocando molto aggressivo in risposta. Era una delle chiavi della vigilia, e Sinner stanotte è stato superiore al rivale, sia per abilità di condurre i suoi game di battuta, che per capacità di entrare in risposta e prendere lo scambio a suo favore. E quando lo scambio si è allungato, la differenza a favore dell’azzurro è stata netta, troppo per intenso, resistente, rapido e concreto Jannik rispetto al californiano.

La solidità della prestazione di Jannik la si vede anche da un altro numero: ha concesso solo tre palle break, cedendo il turno di battuta due volte tra la fine del secondo set e l’inizio del terzo. Invece in risposta ha strappato ben 9 chance di break, trasformandone tre. Sicuro, solido, aggressivo, Sinner è stato bravissimo ad alzare il livello rispetto ai match precedenti, forte in ogni settore di gioco ed estremamente continuo nella spinta. In moltissime fasi del match col diritto ha sbaragliato il rivale, un pressing formidabile con il quale ha spostato Fritz, l’ha portato a giocare a ritmi insostenibili e ne ha forzato gli errori. È stato bravo a spostare il match sui canoni a lui preferiti, mostrando forza fisica e mentale. Nel set ceduto, Fritz ha servito benissimo e ha approfittato dell’unico game con poche prime di Jannik.

“Volevo giocare molto aggressivo, ci sono riuscito” commenta Sinner a caldo. “Giocare contro Taylor qua non è facile, lui ama questo torneo e queste condizioni, c’avevo perso due anni fa, ora sono molto felice del successo. Abbiamo uno stile di gioco non così diverso, cerchiamo entrambi di essere aggressivi da fondo campo. Dal secondo set il gioco si è fatto più aperto e abbiamo corso molto. Nel terzo set ho cercato di variare di più, quindi nell’ultimo game, quando ho servito per chiudere, è sempre un momento difficile. Sono contento di essere riuscito a giocare aggressivo”.

Lucida lettura della partita, visto che dopo aver perso il secondo set con un Fritz micidiale al servizio e velocissimo nel trovare l’affondo, è stato bravo ad alzare ancora il livello dell’intensità, a cambiare gli schemi, a trovare qualche variazione, ad uscire per primo dallo scambio rapido sulle diagonali con lungo linea splendidi. È tornato a pungere in risposta Jannik, a rompere il gioco sull’uno-due del rivale e prendersi le chance in risposta che alla fine l’hanno fatto volare via verso il successo. Ogni volta che l’azzurro ha preso possesso dello scambio e ha condotto il ritmo, è stato superiore. Sinner è stato complessivamente migliore nella gestione del match, dai colpi di inizio gioco a i tempi di gioco, rapidissimi, con i quali ha segnato la differenza con il rivale.

La cronaca

Il match inizia benissimo per l’azzurro: Fritz non ingrana con la prima di servizio e subisce un break immediato. Complicato anche il primo turno di servizio di Jannik, c’è tensione e concede anche lui una palla break, ma è bravo ad annullarla con un diritto splendido e consolidare il vantaggio sul 2-0. La prima di Sinner prende ritmo, vince ben 9 punti di fila alla battuta respingendo così l’assalto del rivale. Il set avanza sui game di battuta per entrambi, con Jannik granitico nella spinta, serve bene e non concede più niente all’americano. Fritz invece servendo sul 3-5 si ritrova sotto 30-40, è Set Point per l’azzurro, ma un Ace di Taylor cancella la palla set. Niente di male, Sinner serve per chiudere sul 5-4 e lo fa in modo autorevole: prima palla in campo, fortissimo sulla diagonale di rovescio, col diritto è ingestibile. A zero vince il game (un Ace sul set point) e si aggiudica il primo parziale per 6-4. 83% di punti vinti con la prima, un dato fantastico.

Nel secondo set Fritz serve benissimo e l’equilibrio non si spezza. L’americano ha capito che entrando nello scambio prolungato non riesce a reggere il ritmo dell’azzurro, finendo per cedere per primo nel braccio di ferro (soprattutto sbagliando con il rovescio quando è costretto a giocarlo in corsa e in recupero). Jannik domina nella statistica dei punti vinti dopo 9 colpi, indice fondamentale di tenuta fisica e mentale, superiore quella mostrata da Sinner in campo stanotte. Taylor punge nell’uno – due, è bravo a cercare l’affondo appena uscito dal servizio. Si arriva al 4 pari, ma Fritz vince buon gioco di servizio, respingendo i tentativi in risposta dell’altoatesino. Purtroppo, servendo sotto 5-4, stavolta è Sinner a incappare nell’unico game con poche prime del set, e lo paga subito. Crolla 15-40 Jannik, subisce l’aggressività di Taylor e cede il primo break del match, e anche il secondo set.

Il terzo set inizia con una prevedibile bagarre, dopo il finale del secondo. La tensione è massima, entrambi sbagliano di più rispetto ai primi due set. Sinner è super aggressivo, lascia correre il braccio a tutta in risposta, anche contro le prime palle dell’americano, che va in difficoltà. Salva una palla break col servizio sul 30-40, ma Jannik non molla, tira pallate micidiali a si prende un fondamentale break alla seconda chance con un rovescio spettacolare. Fritz non demorde, in un combattutissimo secondo game sia prende il contro break, 1 pari. La lotta continua serrata anche nel terzo game, nel quale Taylor serve male, sbaglia, e Sinner spinge al massimo. 0-40, ma è bravo a resistere (un Ace), vince cinque punti di fila e salvarsi, portandosi 2-1. Jannik ritrova la prima di servizio, il diritto è sicuro, il rovescio è intenso. Sul 3 pari 30 pari “Jan” vince uno scambio micidiale per intensità, arriva un’altra palla break, ma esagera nella spinta col rovescio cross, e perde un’altra chance per l’allungo. Qua si vede la forza mentale e fisica di Sinner: nonostante le chance sprecate, la fatica e la tensione, non molla niente, anzi cresce ancora nella spinta, nell’intensità dello scambio, diventando intrattabile. Così che sul 4 pari, in risposta, scambia con un ritmo insostenibile, mentre Fritz non trova punti col servizio. Vola 0-30 Sinner, poi 15-40, altre due palle break. Finalmente il break arriva. Serve sul 5-4 per chiudere e non trema. Vince con un grande sorriso, consapevole di aver battuto un grande giocare e di aver trovato un livello e una costanza di rendimento al massimo da campione. È in semifinale a Indian Wells, la sua corsa verso la finale e la top10 continua.

[4] Taylor Fritz vs [11] Jannik Sinner



ATP Indian Wells Taylor Fritz [4] Taylor Fritz [4] 4 6 4 Jannik Sinner [11] Jannik Sinner [11] 6 4 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4 ACES 50 DOUBLE FAULTS 150/92 (54%) FIRST SERVE 56/88 (64%)35/50 (70%) 1ST SERVE POINTS WON 45/56 (80%)23/42 (55%)2ND SERVE POINTS WON 15/32 (47%)6/9 (67%)BREAK POINTS SAVED 1/3 (33%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1511/56 (20%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/50 (30%)17/32 (53%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 19/42 (45%)2/3 (67%) BREAK POINTS CONVERTED 3/9 (33%)15 RETURN GAMES PLAYED 156/12 (50%) NET POINTS WON 15/18 (83%)16 WINNERS 2844 UNFORCED ERRORS 3858/92 (63%) SERVICE POINTS WON 60/88 (68%)28/88 (32%) RETURN POINTS WON 34/92 (37%)86/180 (48%) TOTAL POINTS WON 94/180 (52%)222 km/h MAX SPEED 216 km/h195 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 194 km/h161 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 155 km/h