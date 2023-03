Masters 1000 Indian Wells: Sinner supera Wawrinka e vola ai quarti, sfiderà Fritz (Sintesi della partita)

Continua la corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Con un’altra prestazione di grande sostanza, l’azzurro sconfigge Stan Wawrinka col punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 38 minuti di gioco, qualificandosi per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo californiano, dove affronterà Taylor Fritz. Il match di stanotte è stato contraddistinto da scambi ad altissima velocità, tra la potenza dello svizzero e le accelerazioni in progressione dell’azzurro, che hanno avuto la meglio. La vittoria di Jannik è stata più sofferta rispetto alla recente cavalcata di Rotterdam, ed è stata la terza affermazione consecutiva sul tre volte vincitore di tornei dello Slam.

Sinner non ha una buona giornata al servizio, chiudendo con solo il 48% di prime palle in campo, con le quale ha realizzato il 68% dei punti; quasi meglio con la seconda, dove ha vinto 20 punti sui 33 giocati. Vista la difficoltà di Sinner di fare la differenza col servizio, Wawrinka ha colpito molte “pallate” davvero violente, appoggiandosi piuttosto bene ai colpi puliti e rapidi dell’azzurro. Come nella vittoria contro Rune, lo svizzero ha pagato i troppi errori col diritto, soprattutto nel primo set e tatticamente quando Jannik l’ha costretto a giocare uno scambio verticale a grande velocità, dal quale Stan ha cercato di uscire rischiando un vincente troppo difficile. In generale Sinner ha creato il solco col rivale grazie alla sua maggiore mobilità in campo e capacità di reggere alti ritmi di scambio in movimento, come dimostra il consuntivo dei punti vinti con più di otto colpi, nettamente a favore dell’altoatesino. Un Jannik non al massimo, ancora un po’ falloso e soprattutto non brillante al servizio, ma davvero tosto e consistente, tanto che eccetto la fase iniziale del secondo set ha avuto quasi sempre il match in controllo e quando ha spinto in progressione la differenza tra i due è stata evidente. Il lavoro atletico svolto nella off-season sta pagando lauti dividendi, Sinner è oggi un tennista estremamente solido.

Il primo set è più combattuto del 6-1 finale a favore di Sinner. Jannik salva le prime palle break del match nel terzo game, tre complessivamente, quindi compie l’allungo nel quarto game, strappando il break sul 15-40. Consolida il vantaggio con un game perfetto (e un Ace, in totale saranno solo 5), e poi strappa di nuovo il game di battuta a Wawrinka in un lottatissimo sesto game, alla quarta palla break. Sul 5-1 serve per il set, è un game molto sofferto visto che Stan cerca l’ultimo assalto per restare aggrappato al set e Jannik non serve bene. Riesce tuttavia ad annullare due palle break e chiude al primo set point. Solo il 45% di prime palla in campo per Sinner, dato davvero basso, tuttavia ha vinto 8 punti sulle 11 seconde palle giocate dallo svizzero.

Ancor più sofferto e combattuto il secondo set. Infatti Wawrinka alza al massimo la spinta, inizia a sparare bordate a destra e manca, trovando finalmente precisione. Tiene un buon turno di servizio in apertura e quindi strappa per la prima volta il servizio a Sinner a 30. Sull’onda positiva si porta 40-15 ma Jannik c’è. A sua volta alza il ritmo nello scambio, apre l’angolo e fa correre Wawrinka, forzandone gli errori. Si lotta su ogni palla, Sinner opera un fondamentale contro break. È la fase decisiva dell’incontro: sul 2 pari arriva un game fiume, di ben 16 punti, con Wawrinka che resiste e annulla ben sei palla break all’azzurro (da 0-40), incluso un doppio fallo, ma alla settima chance finalmente Jannik vola via, un break che lo porta avanti 3-2 e servizio. È lo strappo decisivo. L’altoatesino gioca più sicuro, comanda gli scambi e si salva in un ottavo game di nuovo complicato dalla prima palla che non va, annullando due palle break consecutive che potevano riaprire il match. Chiude 6-4 Sinner, vincendo una partita intensa, non bellissima, ma fondamentale poiché lo issa per la prima volta nei quarti di finale al primo 1000 della stagione. Contro Fritz servirà certamente una prestazione superiore al servizio, ma è piaciuta la combattività, solidità e forza mostrata dall’azzurro nel match.

[11] Jannik Sinner vs [PR] Stan Wawrinka



ATP Indian Wells Jannik Sinner [11] Jannik Sinner [11] 6 6 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 1 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5 ACES 10 DOUBLE FAULTS 131/64 (48%) FIRST SERVE 34/63 (54%)21/31 (68%) 1ST SERVE POINTS WON 20/34 (59%)20/33 (61%) 2ND SERVE POINTS WON 11/29 (38%)8/9 (89%) BREAK POINTS SAVED 10/14 (71%)9 SERVICE GAMES PLAYED 814/34 (41%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/31 (32%)18/29 (62%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/33 (39%)4/14 (29%) BREAK POINTS CONVERTED 1/9 (11%)8 RETURN GAMES PLAYED 98/12 (67%) NET POINTS WON 8/12 (67%)13 WINNERS 1023 UNFORCED ERRORS 3641/64 (64%) SERVICE POINTS WON 31/63 (49%)32/63 (51%) RETURN POINTS WON 23/64 (36%)73/127 (57%) TOTAL POINTS WON 54/127 (43%)213 km/h MAX SPEED 218 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 182 km/h141 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 156 km/h