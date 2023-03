Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Domenica 12 Marzo 2023

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Cristian Garin vs [3] Casper Ruud

2. Emil Ruusuvuori vs [12] Alexander Zverev

3. [6] Coco Gauff vs Linda Noskova (non prima ore: 23:00)

4. [5] Daniil Medvedev vs Ilya Ivashka (non prima ore: 02:00)

5. [Q] Lesia Tsurenko vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 04:00)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Maria Sakkari vs [27] Anhelina Kalinina

2. [26] Anastasia Potapova vs [3] Jessica Pegula

3. [14] Frances Tiafoe vs Jason Kubler

4. [15] Petra Kvitova vs [24] Jelena Ostapenko (non prima ore: 02:00)

5. Kevin Krawietz / Fabrice Martin vs John Isner / Jack Sock

STADIUM 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Taro Daniel vs [10] Cameron Norrie

2. [13] Karen Khachanov vs [23] Alejandro Davidovich Fokina

3. [6] Andrey Rublev vs Ugo Humbert

4. [16] Barbora Krejcikova vs Xinyu Wang (non prima ore: 01:00)

5. Kirsten Flipkens / Bethanie Mattek-Sands vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi

STADIUM 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Rebecca Peterson vs Jil Teichmann

2. [17] Karolina Pliskova vs [11] Veronika Kudermetova (non prima ore: 20:00)

3. [OSE] Paula Badosa / Elena Rybakina vs [6] Storm Hunter / Elise Mertens (non prima ore: 22:30)

4. Lucas Miedler / Cameron Norrie vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

5. [Q] Alejandro Tabilo vs Jordan Thompson (non prima ore: 03:00)

STADIUM 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani vs Anna Danilina / Asia Muhammad

2. Daniel Evans / John Peers vs Jamie Murray / Michael Venus

3. Ulrikke Eikeri / Makoto Ninomiya vs Shuko Aoyama / Ena Shibahara