Jannik Sinner dopo l’approdo al terzo turno nel torneo di Indian Wells: “sono felice di aver ritrovato la condizione”

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner ha appena debuttato ad Indian Wells 2023 con una vittoria contro il francese Richard Gasquet. Sinner, intervistato subito dopo la partita, si è detto felice di essere tornato in forma dopo un periodo di malattia durante il torneo di Marsiglia. “Sono contento di essere qui e di scendere in campo. Mi sono ammalato durante il torneo di Marsiglia e sono felice di aver ritrovato la condizione”, ha dichiarato.

Sinner, 21 anni, ha poi parlato dell’importanza di trovare un equilibrio tra controllo e aggressività nei colpi, soprattutto in un torneo come Indian Wells, dove le condizioni meteo possono essere imprevedibili. “Io cerco di essere aggressivo in campo, ma è importante trovare un buon equilibrio anche perché qui le condizioni possono essere scomode per via del vento. L’equilibrio in campo è sempre molto importante”, ha spiegato il tennista altoatesino.

Infine, Sinner ha parlato della sua condizione fisica attuale e dei problemi che ha affrontato negli ultimi anni. “Lavoriamo tanto e a volte capita che qualche parte del mio corpo ne risenta un po’. L’anno scorso mi sono abituato e ormai conosco i miei limiti. Sono soddisfatto della mia condizione fisica al momento, ma dovremo continuare a lavorarci”, ha concluso Sinner.