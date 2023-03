Matteo Berrettini dopo la sconfitta ad Indian Wells: “Peccato aver sbagliato quei due o tre colpi nel tiebreak del primo set”

Matteo Berrettini ha parlato dopo la sconfitta contro Taro Daniel ad Indian Wells: Quando gli è stato chiesto se fosse tutto a posto dal punto di vista fisico, Berrettini ha risposto che sì, fisicamente sta bene. Tuttavia, ha riconosciuto che quando ci si infortuna, la preparazione per il torneo successivo non è mai ottimale.

All’azzurro è arrivata anche una domanda di quanto la pioggia abbia influito sulla sua performance, Berrettini ha detto che il clima freddo della sera ha reso le palle meno reattive e che dopo i primi tre game del primo set, le palle si sono disgregate a causa dell’usura, cosa che non è favorevole al suo stile di gioco.

Matteo ha anche affermato che se non avesse sbagliato quei due o tre colpi al tiebreak del primo set, probabilmente avrebbe vinto in due set. Tuttavia, ha ammesso che ci sono alcune partite che sembrano “stregate” e che alcune cose accadono sempre nei momenti più difficili.

Infine, Berrettini ha dichiarato poi che forse avrebbe dovuto restare più concentrato all’inizio del terzo set, ma ha perso la sua concentrazione a causa di un errore che lo ha “accecato con un lampione”. Nonostante abbia provato a tornare in partita, il suo tennis non funzionava molto bene e ha alla fine perso la partita.

In generale, Berrettini ha ammesso che ha giocato male e che non ha fatto abbastanza per vincere la partita, ma ha anche sottolineato che ci sono alcune cose che sono al di fuori del suo controllo, come le condizioni meteo e l’usura delle palle.