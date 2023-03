Tsitsipas: “La spalla non è al meglio, punto ad essere in forma sulla terra battuta”

Stefanos Tsitsipas sarà al via del Masters 1000 di Indian Wells ma parlando alla stampa nella press conference pre-torneo ha affermato di non avere particolari aspettative per i due grandi appuntamenti di marzo negli USA poiché la sua spalla non è ancora al meglio. Il suo ultimo match giocato risale alla sconfitta patita negli ottavi di Rotterdam da Jannik Sinner, quindi si è cancellato da Acapulco per recuperare dal problema fisico. Sembra che la spalla abbia sofferto per un cambio nel movimento del servizio operato nella off-season. In effetti a Melbourne la battuta del greco è stata molto efficace, issandolo sino alla finale, ma la novità ha sottoposto l’articolazione a carichi diversi che hanno provocato il problema. La situazione sembra non così grave da impedirgli di giocare, ma la forma migliore a suo dire arriverà solo dal mese di aprile.

“Mi ero ripromesso di non perdere i primi due 1000 dell’anno, ma sto ancora recuperando e non pretendo di avere la possibilità di fare bene in questi prossimi due eventi perché sarebbe sbagliato. Non l’ho detto molte volte nella mia carriera, ma non credo di poter andare lontano. La priorità è preparare il mio corpo alla terra battuta”, ha affermato Tsitsipsas ieri sera.

“Devo prendermi il tempo necessario e seguire le indicazioni del team medico al mio fianco per recuperare al meglio e non avere complicazioni come questa in futuro. Di fronte a situazioni come questa, l’unica cosa che desideri per te stesso è avere una carriera sana, dove puoi scendere in campo e dare il massimo senza alcuna ripercussione”, confessa il greco, che conclude citando i tanti problemi di Nadal.

“Lo abbiamo visto con alcuni campioni come Rafael Nadal, che hanno lottato a lungo con gli infortuni ma sono ancora in grado di giocare ad un ottimo livello. Quest’infortunio proprio ora non ci voleva, ho iniziato la stagione molto bene”.

Per preservare al meglio la spalla, il 24enne ha annullato una sessione di allenamento prevista con Holger Rune, limitando lo sforzo e concentrandosi sulla fisioterapia. Il suo debutto a Indian Wells è previsto per domani contro Jordan Thompson, che ieri ha battuto il francese Gael Monfils al primo turno.