DeSantis (governatore della Florida): “Sig. Presidente, faccia competere Djokovic a Miami”

La scottante questione della partecipazione di Novak Djokovic ai tornei negli Stati Uniti di questa primavera si arricchisce di un nuovo protagonista. E che protagonista… Dopo il NO all’ingresso nel paese comunicato a “Nole” per il primo Masters 1000 della stagione in California, ora è direttamente il governatore dello stato della Florida Ron DeSantis a scrivere una lettera al Presidente Joe Biden affinché venga concesso l’ingresso negli USA al n.1 del mondo per il secondo mille, al via tra due settimane a Miami.

Con il seguente tweet, e lettera allegata, DeSantis chiama direttamente in causa il POTUS Biden: “L’unica cosa che impedisce a Novak Djokovic di partecipare al torneo di tennis Miami Open è l’obbligo di vaccinazione COVID-19 fuorviante e non scientifico del presidente Biden per i viaggiatori stranieri. Signor Presidente, elimini le sue restrizioni e lo lasci competere”.

The only thing keeping Novak Djokovic from participating in the Miami Open tennis tournament is President Biden’s misguided and unscientific COVID-19 vaccination requirement for foreigner travelers.

Mr. President – lift your restrictions and let him compete. pic.twitter.com/fFyhNoUV4S

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 7, 2023