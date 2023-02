ATP 500 Acapulco: Jacopo Berrettini batte Darderi e supera le qualificazioni. Primo main draw ATP in carriera (con il tabellone aggiornato)

Jacopo Berrettini si appresta a fare il suo debutto nel main draw di un torneo ATP. Dopo aver superato le qualificazioni dell’ATP 500 di Acapulco, l'”Abierto Mexicano Telcel”, il giocatore si unirà quindi al fratello Matteo nel tabellone principale del torneo.

Il torneo ha un montepremi di 2.013.940 dollari. Jacopo Berrettini ha ottenuto l’accesso al tabellone principale dopo aver sconfitto al turno decisivo nelle qualificazioni Luciano Darderi, numero 184 ATP, in un match che si è concluso con il punteggio di 6-2, 6-4.

Nel primo turno del tabellone principale, Jacopo Berrettini si troverà di fronte il tedesco Oscar Otte, attualmente al numero 78 del mondo. Otte è stato al numero 36 del ranking ATP nel giugno del 2022 e si presenta come un avversario ostico per il tennista italiano.

Md

(1) Alcaraz, Carlos vs McDonald, Mackenzie

Altmaier, Daniel vs Nakashima, Brandon

Giron, Marcos vs Mmoh, Michael

Gomez, Emilio vs (7) Paul, Tommy

(3) Fritz, Taylor vs Isner, John

Shapovalov, Denis vs Kecmanovic, Miomir

Eubanks, Christopher vs (WC) Lopez, Feliciano

Nishioka, Yoshihito vs (6) Tiafoe, Frances

(5) Norrie, Cameron vs Mannarino, Adrian

Berrettini, Matteo vs Molcan, Alex

Borges, Nuno vs (Q) Chappell, Nick

(WC) Shelton, Ben vs (4) Rune, Holger

(8) de Minaur, Alex vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

(Q) Berrettini, Jacopo vs Otte, Oscar

(Q) Daniel, Taro vs Wolf, J.J.

(Q) Andreozzi, Guido vs (2) Ruud, Casper