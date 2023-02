WTA 250 Merida: Camila Giorgi conquista la finale (Video)

Camila Giorgi, 31 anni originaria di Macerata, si è qualificata per la finale del “Merida Open Akron”, torneo WTA 250 con un montepremi di 259.303 dollari, che si sta svolgendo sul cemento della città di Merida, nello stato federale dello Yucatàn, in Messico.

Nella semifinale disputata all’alba italiana, la 19esima in carriera, Giorgi, classificata al numero 68 del ranking WTA, ha sconfitto in due set la ceca Katerina Siniakova, quarta testa di serie e classificata al numero 47 del ranking WTA, con il punteggio di 7-5 7-6(2), dopo una partita durata due ore ed undici minuti. Siniakova, che aveva fermato nei quarti la corsa della tennista italiana Elisabetta Cocciaretto, classificata al numero 54 del ranking, non è stata in grado di fermare la determinazione di Giorgi, che ha ottenuto così l’accesso alla sua decima finale in carriera, con tre titoli vinti, l’ultimo dei quali al “1000” di Montreal nel 2021.

In finale, Giorgi affronterà la svedese Rebecca Peterson, che si è qualificata alle finali provenendo dalle qualificazioni e attualmente classificata al numero 140 del ranking WTA. La tennista italiana ha un vantaggio di 2-1 nei precedenti scontri diretti con la svedese, con una vittoria nel loro ultimo incontro disputato al primo turno del WTA di Palermo nel 2020 su terra battuta. Peterson, che ha raggiunto la posizione numero 43 del ranking WTA nel 2019, cercherà di sorprendere Giorgi e conquistare il terzo titolo WTA in carriera.

Nell’altra semifinale, Peterson ha sconfitto la statunitense Caty McNally, una giovane tennista di 21 anni originaria di Cincinnati, Ohio, classificata al numero 92 del ranking WTA, con il punteggio di 6-2 6-7(4) 6-4, dopo una partita durata oltre due ore e tre quarti. McNally aveva precedentemente vinto l’unico precedente incontro disputato contro Peterson, avendo prevalso nella semifinale dell’ITF con un montepremi di 100.000 dollari a Midland nel 2019. Tuttavia, Peterson ha dimostrato di essere una giocatrice tenace e determinata, conquistando la sua seconda finale WTA in carriera.

Nel primo set, Giorgi è stata inizialmente in svantaggio di 2-4. Tuttavia, la tennista italiana non si è arresa e ha recuperato il break, riuscendo poi a vincere la frazione per 7-5. La vittoria è stata ottenuta nel 12° gioco, quando Giorgi ha conquistato il break decisivo.

Nel secondo set, Giorgi ha preso il controllo della partita, andando avanti per 5-2. La ceca non si è arresa e ha effettuato un bel recupero, portandosi sul 6-5 e andando a servire per il set. In un momento così delicato, Siniakova ha ceduto il suo turno di servizio a 30, portando la partita al tiebreak.

Nel tiebreak, Giorgi ha dimostrato la sua classe e la sua determinazione, dominando il campo e chiudendo la partita per 7 punti a 2.