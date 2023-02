WTA 250 Monterrey: Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di partenza

WTA 250 Monterrey – Tabellone Principale – hard

(1) Caroline Garcia vs Kaja Juvan

Nuria Parrizas Diaz vs Xiyu Wang

Qualifier vs Xinyu Wang

Camila Osorio vs (7) Mayar Sherif

(4) Elise Mertens vs Diana Shnaider

Qualifier vs Camila Giorgi

Lucia Bronzetti vs Tatjana Maria

Rebecca Peterson vs (8) Elisabetta Cocciaretto

(6) Katerina Siniakova vs Qualifier

Qualifier vs Ysaline Bonaventure

(WC) Emma Navarro vs Leolia Jeanjean

Qualifier vs (3) Donna Vekic

(5) Lin Zhu vs Anna Bondar

(WC) Fernanda Contreras Gomez vs Rebecca Marino

Qualifier vs Jule Niemeier

Anna Karolina Schmiedlova vs (2/WC) Marie Bouzkova