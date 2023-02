ATP 500 Dubai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di due azzurri

ATP 500 Dubai – Tabellone Qualificazione – hard

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Marton Fucsovics vs Tomas Machac

2. [4] Zhizhen Zhang vs [WC] Alexandar Lazarov

3. [1] Quentin Halys vs Nikoloz Basilashvili

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Simon Carr vs [8] Matteo Arnaldi

2. Pavel Kotov vs [6] Roman Safiullin

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Yuki Bhambri vs [7] Francesco Passaro

2. [3] Ilya Ivashka vs Alexander Shevchenko

3. [WC] Kareem Al Allaf vs [5] Christopher O’Connell