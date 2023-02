WTA 250 Merida: Esordio vincente per Giorgi e Cocciaretto. Out la Bronzetti

Il “Merida Open Akron” è un torneo WTA 250 che si sta svolgendo sulle superfici in cemento di Merida, la capitale dello stato federale dello Yucatàn, in Messico. In questo evento, due tenniste italiane, Camila Giorgi e Elisabetta Cocciaretto, hanno iniziato con il piede giusto. Out Lucia Bronzetti.

Camila Giorgi, di Macerata e al 68° posto nel ranking mondiale, ha battuto l’egiziana Mayar Sherif, n.53 del ranking e sesta favorita del seeding, in poco più di un’ora e un quarto di partita, con il punteggio di 6-4, 6-2. Il primo set è stato deciso da un break nel decimo gioco, mentre nella seconda frazione, Camila è stata avanti 2-0, si è fatta riagguantare, ma poi ha vinto tutti gli ultimi quattro game. Nel prossimo turno, Camila affronterà la spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.79 del ranking, contro cui non ha mai giocato prima.



Elisabetta Cocciaretto, al 54° posto nel ranking mondiale, ha invece sconfitto l’elvetica Viktorija Golubic con il punteggio di 6-0, 6-3, in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Dopo aver rischiato di restituire immediatamente il break messo a segno in avvio, Elisabetta ha infilato una striscia di otto giochi consecutivi. La giovane tennista marchigiana si è distratta solo quando ha servito per il match sul 5-2, cedendo la battuta a zero, ma si è riscattata nel game successivo. Al secondo turno, Cocciaretto attende la vincente della sfida tra la cinese Xinyu Wang, n.67 WTA, e la russa Elina Avanesyan, n.170 del ranking e proveniente dalle qualificazioni.



Purtroppo, Lucia Bronzetti, di Rimini e al 65° posto nel ranking mondiale, ha perso contro la statunitense Katie Volynets, n.96 del ranking, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1, dopo oltre due ore di gioco. La tennista italiana ha vinto il primo set per 6-4, ma è rimasta in partita solo fino al due pari della seconda frazione, subendo un parziale di dieci giochi ad uno.