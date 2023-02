Alla fine di questa settimana, esiste la possibilità che Novak Djokovic e Carlos Alcaraz abbiano lo stesso punteggio nella classifica ATP, creando una situazione insolita

Il ranking ATP della prossima settimana potrebbe portare ad una situazione molto curiosa. Novak Djokovic e Carlos Alcaraz rischiano di avere esattamente lo stesso punteggio al primo posto della classifica mondiale maschile! Il presupposto per tale scenario prevede che il giovane spagnolo di 19 anni vinca il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro per il secondo anno consecutivo, difendendo il titolo vinto 12 mesi fa.

Aggiungendo i 500 punti che Alcaraz potrebbe riconquistare – quelli del titolo dell’anno scorso sono già usciti dal ranking lunedì scorso – ed i 90 punti che Djokovic perderà per i quarti di finale di Dubai, i due avrebbero 6.980 punti. Quindi, in questo scenario, avremmo due leader del ranking ATP? Chi sarebbe il leader della classifica mondiale maschile? Spieghiamo ora tutto.

È raro vedere questo tipo di situazione, ma ogni volta che c’è un pareggio in classifica, c’è un criterio per definire la classifixa. I punti vengono calcolati in base ai tornei del Grand Slam, Masters 1000 e ATP Finals. Vediamo la situazione.

Djokovic ha 2000 punti dall’Australian Open, 360 da Roland Garros, 1500 dalle ATP Finals e 1970 dai Masters 1000 giocati. In totale sono 5830 punti. Alcaraz invece ha 2000 punti dallo US Open, 360 da Roland Garros e 2740 dai Masters 1000. In totale contabilizza 5100 punti. Quindi Novak Djokovic rimarrebbe ancora al primo posto del ranking.