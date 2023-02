ATP 500 Rio de Janeiro: Il Tabellone Principale. Alcaraz guida il seeding. Musetti e Fognini ai nastri di partenza

ATP 500 Rio de Janeiro – Tabellone Principale – terra

(1) Alcaraz, Carlos vs (WC) Alves, Mateus

Fognini, Fabio vs Qualifier

Djere, Laslo vs Molcan, Alex

Lajovic, Dusan vs (5) Schwartzman, Diego

(3) Musetti, Lorenzo vs Qualifier

Martinez, Pedro vs Garin, Cristian

Qualifier vs (SE) Varillas, Juan Pablo

(WC) Bellucci, Thomaz vs (6) Baez, Sebastian

(7) Ramos-Vinolas, Albert vs Etcheverry, Tomas Martin

Cachin, Pedro vs Galan, Daniel Elahi

Munar, Jaume vs Zapata Miralles, Bernabe

Carballes Baena, Roberto vs (4) Cerundolo, Francisco

(8) Coria, Federico vs (WC) Fonseca, Joao

Sousa, Joao vs (PR) Dellien, Hugo

(PR) Thiem, Dominic vs Monteiro, Thiago

Qualifier vs (2) Norrie, Cameron