ATP 500 Rotterdam: E’ finale per Jannik Sinner. Domani supersfida contro Daniil Medvedev per la conquista del titolo

Jannik Sinner ha conquistato la finale del torneo ATP 500 di Rotterdam, sconfiggendo in semifinale la wild card olandese Tallon Griekspoor con un punteggio di 7-5, 7-6 (5) dopo 1 ora e 56 minuti di partita.

Nella finale del torneo, Sinner dovrà affrontare un avversario molto ostico come Daniil Medvedev, l’ex n.1 del mondo. Sarà una sfida difficile, ma Sinner ha dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per competere con i migliori giocatori del mondo.

Sinner ha già dimostrato di avere una grande personalità e di non temere gli avversari più forti, quindi la finale di Rotterdam sarà sicuramente una partita molto interessante e combattuta. Sinner avrà bisogno di mostrare però il suo miglior tennis per superare Medvedev (oggi per certi versi è apparso contratto), ma se riuscirà a mantenere il livello di gioco elevato, avrà sicuramente buone possibilità di vincere il titolo.

Sinner si regala la seconda finale 500 della carriera dopo quella di Washington vinta nel 2021.

Il primo set della partita tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor a Rotterdam è stato molto intenso, con entrambi i giocatori che erano contratti ma dopo 57 minuti di gioco, è stato Sinner ad aggiudicarselo, vincendo la frazione per 7-5.

Il set è stata molto tirata sin dall’inizio, con entrambi i giocatori che si sono dimostrati molto solidi al servizio. Il primo gioco è stato vinto senza troppi problemi da Sinner, che ha messo a segno due ace consecutivi.

Anche Griekspoor, però, ha dimostrato di avere un servizio molto solido, e il primo set è stato caratterizzato da molti game al servizio, con nessuna opportunità di break per entrambi i giocatori.

Il primo momento di svolta del set è arrivato sul punteggio di 6-5, quando Sinner è riuscito a strappare il servizio all’olandese a 30, conquistando la frazione con un errore di rovescio in rete del giocatore orange e con il tennista italiano che portava a casa in questo modo il break e la frazione per 7 a 5.

Solo il 42% di prime in campo per Sinner che ha comunque ottenuto il 71% con la seconda. Parziale di 8 punti a 3 per chiudere il set.

Il secondo set tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor è stato combattuto come il primo parziale. Il primo gioco del set è stato vinto da Sinner, che ha messo a segno due ace consecutivi. Griekspoor ha risposto subito, tenendo il suo turno di servizio. Nel quinto gioco, Sinner ha resistito a un turno di battuta difficile andato ai vantaggi e grazie anche al suo sesto ace, manteneva il turno di servizio portandosi sul 3 a 2.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro avanti per 5 a 3 subiva il minibreak nel punto successivo. Sul 5 a 4 nuovo minibreak di Jannik con l’olandese che colpiva in ritardo con il dritto in uscita dal servizio.

Sul 6 a 4 Sinner mancava la prima palla match ma era Tallon che giocava un punto perfetto accellerando con il rovescio e facendo buona guardia a rete.

Sul 6 a 5, secondo match point e con il servizio a disposizione, l’azzurro chiudeva la partita con un bellissimo pallonetto vincente per 7 punti a 5.

ATP Rotterdam Jannik Sinner Jannik Sinner 7 7 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 5 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

7 ACES 41 DOUBLE FAULTS 239/75 (52%) FIRST SERVE 42/75 (56%)32/39 (82%) 1ST SERVE POINTS WON 34/42 (81%)23/36 (64%) 2ND SERVE POINTS WON 18/33 (55%)0/0 (0%) BREAK POINTS SAVED 0/1 (0%)12 SERVICE GAMES PLAYED 128/42 (19%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/39 (18%)15/33 (45%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 13/36 (36%)1/1 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 0/0 (0%)12 RETURN GAMES PLAYED 1213/17 (76%) NET POINTS WON 15/19 (79%)28 WINNERS 2714 UNFORCED ERRORS 2655/75 (73%) SERVICE POINTS WON 52/75 (69%)23/75 (31%) RETURN POINTS WON 20/75 (27%)78/150 (52%) TOTAL POINTS WON 72/150 (48%)210 km/h MAX SPEED 211 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 197 km/h155 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 171 km/h