ATP 250 Doha: Il Tabellone Principale. Presenza di Lorenzo Sonego per i colori italiani. Sorteggio complesso per l’azzurro

Lorenzo Sonego si prepara a sfidare una serie di avversari di alto livello nel torneo ATP 250 di Doha.

Il primo turno vedrà Sonego sfidare il leggendario tennista britannico Andy Murray. Murray, che ha vinto tre titoli del Grande Slam, è stato spesso ostacolato da infortuni negli ultimi anni ma ha dimostrato di essere ancora una forza da non sottovalutare dopo aver battuto anche Matteo Berrettini all’Australian Open.

Se Sonego riuscirà a superare Murray, dovrà poi affrontare Alexander Zverev al secondo turno.

ATP 250 Doha – Tabellone Principale – hard

(1) Rublev, Andrey vs Bye

Griekspoor, Tallon vs Halys, Quentin

Qualifier vs Lehecka, Jiri

Ruusuvuori, Emil vs (6) Evans, Daniel

(4) Zverev, Alexander vs Bye

Sonego, Lorenzo vs (WC) Murray, Andy

Draper, Jack vs Qualifier

Ivashka, Ilya vs (8) van de Zandschulp, Botic

(5) Bautista Agut, Roberto vs Fucsovics, Marton

(WC) Verdasco, Fernando vs O’Connell, Christopher

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(7) Davidovich Fokina, Alejandro vs Lestienne, Constant

(WC) Shelbayh, Abedallah vs Kwon, Soonwoo

Karatsev, Aslan vs Kubler, Jason

Bye vs (2) Auger-Aliassime, Felix