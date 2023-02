ATP Rotterdam: Sinner all’ostacolo Tsitsipas, in quota l’azzurro sogna la rivincita dopo gli Australian Open. Musetti favorito per l’accesso ai quarti a Buenos Aires

I due si sono affrontati meno di un mese fa agli Australian Open, quando a vincere fu Stefanos Tsitsipas poi sconfitto in finale. Ma stavolta, negli ottavi dell’ATP di Rotterdam, Jannik Sinner ha l’occasione di prendersi la rivincita. L’altoatesino, fresco vincitore del torneo di Montpellier, arriva dopo il successo con Bonzi all’esordio e, riporta Agipronews, secondo i betting analyst anche stavolta parte sfavorito: il suo successo vale 2,30, contro quello del suo avversario a 1,60. Tsitsipas è avanti anche per la conquista del primo set, vista a 1,65, mentre l’azzurro è proposto a 2,10.

Per quanto riguarda il risultato esatto, il 2-0 del tennista greco è in pole a 2,50, seguito dal successo in tre set a 3,75. Stessa quota anche per la vittoria in due set di Sinner, mentre l’1-2 paga 5 volte la posta.

Nel torneo ATP 250 di Buenos Aires esordio direttamente al secondo turno per Lorenzo Musetti che sfiderà Pedro Cachin. I bookmaker hanno pubblicato le quote per la partita, con Musetti quotato a 1.34 e Cachin a 3.25.