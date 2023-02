Jannik SInner dopo aver passato il primo turno a Rotterdam: “Vediamo cosa accadrà al prossimo turno” (con il programma di domani)

Jannik Sinner : “Sicuramente è difficile quando si arriva abbastanza tardi in un torneo, quindi sono molto felice della mia prestazione di oggi. Non è stato facile per me. Abbiamo fatto molti errori non forzati oggi. Ma ho comunque cercato di rimanere concentrato sul mio gioco.

È andata bene all’inizio e alla fine, quindi sono felice che sia finita in questo modo. Vediamo cosa accadrà al prossimo turno. Sarà un match sicuramente complicato con Tsitsipas ma cercherò di dare il massimo per poter disputare una buona partita”.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Gregoire Barrere vs [3] Felix Auger-Aliassime

2. [6] Daniil Medvedev vs Botic van de Zandschulp (non prima ore: 13:00)

3. Maxime Cressy vs Alex de Minaur OR [2] Andrey Rublev

4. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski OR Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Grigor Dimitrov / Nicolas Mahut

5. [1] Stefanos Tsitsipas vs Jannik Sinner (non prima ore: 19:30)

6. [4] Holger Rune vs [WC] Gijs Brouwer

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Sander Gille / Joran Vliegen vs [PR] Alexander Bublik / Stan Wawrinka

2. Cornelia Oosthuizen vs [2] Yui Kamiji (non prima ore: 15:30)

3. Lizzy de Greef vs Jiske Griffioen (non prima ore: 17:00)

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Aniek van Koot vs Lucy Shuker

2. Guilhem Laget / Nico Langmann vs Tom Egberink / Maikel Scheffers (non prima ore: 17:30)