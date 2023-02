Nadal e Djokovic iscritti al torneo di Monte Carlo

Sta per iniziare la stagione del tour sulla terra rossa in Europa e gradualmente stiamo scoprendo il calendario previsto dai grandi giocatori.

Nel Masters 1000 di Montecarlo, il primo di questo tour che si disputerà dall’8 al 16 aprile, sembra che ci saranno in gioco sia Rafa Nadal che Novak Djokovic (la scadenza per l’iscrizione è il 13 marzo), come ha affermato David Massey, nuovo direttore del torneo. Entrambi i giocatori cercheranno fin da subito di acquisire il ritmo necessario per arrivare a Roland Garros nelle migliori condizioni dove si contenderanno il primato di 22 titoli del Grand Slam.

La cerimonia del sorteggio del tabellone principale si terrà venerdì 7 aprile alle 17:00 dove sarà presente anche il detentore del titolo, Stefanos Tsitsipas.