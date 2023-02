Enrico Dalla Valle sconfitto in finale nel torneo ITF di Monastir

Un’altra settimana da protagonisti assoluti per gli allievi della Galimberti Tennis Academy, di nuovo sul cemento di Monastir. Sette giorni dopo il trionfo di Francesco Forti, infatti, nella stessa località tunisina Enrico Dalla Valle si è fermato solo in finale nel torneo Itf Future “Magic Hotel Tours” (montepremi 25.000 dollari).

Il 24enne di Ravenna, in gara con il ranking protetto dopo il lungo stop per infortunio nella passata stagione, da dicembre seguito dall’ex davisman azzurro e dal suo staff tecnico al Queen’s Club Cattolica, ha esordito regolando 6-3 6-3 l’algerino Mohamed Ali Abibsi, in tabellone con una wild card, poi nella giornata di sabato (il torneo è stato rallentato dalla pioggia) si è imposto al 2° turno per 6-2 6-3 sul francese Robin Bertrand e nei quarti per 6-3 6-3 sull’altro francese Clement Tabur, n.4 del seeding (al debutto aveva stoppato per 6-3 2-6 6-3 proprio il cesenaticense Francesco Forti), in semifinale domenica sul 6-1 3-1 in suo favore ha avuto via libera per il ritiro del tunisino Aziz Dougaz, secondo favorito del torneo, prima di cedere 6-3 7-5, in un’ora e 35’ di gioco, allo svizzero Jakub Paul nel match che assegnava il titolo.

“Perdere in finale lascia sempre un sapore agrodolce, anche perché in questo caso sono stato un po’ condizionato da una vescica sotto al piede che mi ha impedito di rendere al massimo nell’ultimo incontro – commenta Dalla Valle dalla Tunisia – E’ stata comunque una settimana positiva, in cui sono riuscito ad esprimere un buon tennis contro avversari di livello. Sono soddisfatto in particolare dal non avere più alcun fastidio fisico dopo anni di sofferenze: segno che il lavoro intrapreso con lo staff della Galimberti Tennis Academy a Cattolica sta cominciando a dare i suoi frutti. Anche sul piano del gioco ho ancora notevoli margini di miglioramento e quindi sono fiducioso sul fatto che i risultati arriveranno: è un primo passo che deve infondermi ulteriore convinzione per proseguire su questa strada”.