Mattia Bellucci sconfitto al tiebreak decisivo nel primo turno delle quali di Delray Beach

Mattia Bellucci ha subito una sconfitta amara nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP 250 di Delray Beach. L’azzurro ha perso un incontro molto combattuto contro Tennys Sandgren al tiebreak del terzo set. La partita è stata molto equilibrata e combattuta soprattutto nel terzo set, con entrambi i giocatori che hanno dato il massimo per ottenere la vittoria.

Bellucci ha dimostrato un’eccellente capacità di recupero nel terzo set, quando è riuscito a rimontare un break di svantaggio (era sotto per 3 s 5) e portare la partita fino al tiebreak decisivo. Tuttavia, non è riuscito ad aumentare il suo livello durante il tiebreak e ha perso la partita per 7 a 4 (era sotto per 6 a 2) . Nonostante questo, Mattia Bellucci può essere orgoglioso della partita disputata con un avversario molto più esperto a questi livelli.

La sconfitta di Mattia rappresenta un’opportunità per crescere e imparare. Il giovane tennista italiano ha ancora molto margini di miglioramento.

ATP 250 Delray Beach – Hard

1TQ Sandgren – Bellucci (0-0) 2 incontro dalle ore 16:00