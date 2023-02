Challenger Chennai: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri ai nastri di partenza nel Md

Challenger Chennai – Tabellone Principale – hard

(1) Tseng, Chun-Hsin vs Serdarusic, Nino

Moreno De Alboran, Nicolas vs Ferreira Silva, Frederico

(PR) Polmans, Marc vs Uchiyama, Yasutaka

Qualifier vs (7) Svrcina, Dalibor

(4) Peniston, Ryan vs Qualifier

Kukushkin, Mikhail vs Mayot, Harold

Clarke, Jay vs (WC) Gunneswaran, Prajnesh

(WC) Ramanathan, Ramkumar vs (8) Kuzmanov, Dimitar

(6) Maestrelli, Francesco vs Sweeny, Dane

Qualifier vs Hsu, Yu Hsiou

Ly, Nam Hoang vs Cazaux, Arthur

Hong, Seong-chan vs (3) Ofner, Sebastian

(5) Nardi, Luca vs Qualifier

Qualifier vs Purcell, Max

(WC) Borg, Leo vs Medjedovic, Hamad

Qualifier vs (2) Duckworth, James

(1) Jung, Jasonvs Kaliyanda Poonacha, NikiRawat, Sidharthvs (9) Sasikumar, Mukund

(2) Kachmazov, Alibek vs Sureshkumar, Manish

(WC) Reddy, Rishi vs (7) Orlov, Vladyslav

(3) McCabe, James vs (WC) Shanmugam, Abhinav Sanjeev

Singh, Digvijaypratap vs (10) Santillan, Akira

(4) Mpetshi Perricard, Giovanni vs Nam, JiSung

Nagal, Sumit vs (12) Kelly, Dayne

(5) Sanchez Jover, Carlos vs (WC) Kumaran, Bharath Nishok

Cuenin, Sean vs (8) Lock, Benjamin

(6) Paulson, Andrew vs (WC) Jaya Prakash, Oges Theyjo

Nouza, Petr vs (11) Palan, Dominik

1. Sumit Nagalvs [12] Dayne Kelly2. [1] Jason Jungvs Niki Kaliyanda Poonacha3. [2] Alibek Kachmazov vs Manish Sureshkumar4. Sean Cueninvs [8] Benjamin Lock

Court 1 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Digvijaypratap Singh vs [10] Akira Santillan

2. Sidharth Rawat vs [9] Mukund Sasikumar

3. [WC] Rishi Reddy vs [7] Vladyslav Orlov

4. [5] Carlos Sanchez Jover vs [WC] Bharath Nishok Kumaran

Court 2 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Giovanni Mpetshi Perricard vs JiSung Nam

2. [3] James McCabe vs [WC] Abhinav Sanjeev Shanmugam

3. Petr Nouza vs [11] Dominik Palan

4. [6] Andrew Paulson vs [WC] Oges Theyjo Jaya Prakash