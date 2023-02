ATP 250 Delray Beach: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Taylor Fritz guida il seeding. Mattia Bellucci presente nelle qualificazioni

ATP 250 Dallas – Tabellone Principale – hard

(1) Fritz, Taylor vs Bye

Gomez, Emilio vs Qualifier/Special Exempt

Altmaier, Daniel vs Mannarino, Adrian

Ivashka, Ilya vs (6) Brooksby, Jenson

(3) Shapovalov, Denis vs Bye

Mmoh, Michael vs (WC) Kovacevic, Aleksandar

Daniel, Taro vs McDonald, Mackenzie

Otte, Oscar vs (5) Nishioka, Yoshihito

(8) Shelton, Ben vs Giron, Marcos

(WC) Sock, Jack vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (4) Kecmanovic, Miomir

(7) Isner, John vs Wolf, J.J.

Albot, Radu vs (WC) Verdasco, Fernando

Thompson, Jordan vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (2) Paul, Tommy

(1) Eubanks, Christophervs Krueger, Mitchell(WC) Rybakov, Alexvs (7) Vukic, Aleksandar

(2) Borges, Nuno vs (Alt) Forejtek, Jonas

(Alt) Casanova, Hernan vs (5) Johnson, Steve

(3) Watanuki, Yosuke vs Kozlov, Stefan

(Alt) Sandgren, Tennys vs (6) Bellucci, Mattia

(4) Hijikata, Rinky vs (WC) Zhu, Evan

Holt, Brandon vs (8) Wu, Tung-Lin

Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Rinky Hijikata vs [WC] Evan Zhu

2. [3] Yosuke Watanuki vs Stefan Kozlov

3. [1] Christopher Eubanks vs Mitchell Krueger

4. [1] Jan-Michael Gambill vs Jesse Levine (non prima ore: 00:00)

5. Scoville Jenkins / Sam Querrey vs Luke Jensen / Murphy Jensen (non prima ore: 02:00)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Brandon Holt vs [8] Tung-Lin Wu

2. [Alt] Tennys Sandgren vs [6] Mattia Bellucci

3. [WC] Alex Rybakov vs [7] Aleksandar Vukic

4. [2] Nuno Borges vs [Alt] Jonas Forejtek

5. [Alt] Hernan Casanova vs [5] Steve Johnson