Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Gigante rimonta Passaro “Giorni difficili, ma sono tornato al 100%”. Maestrelli batte Mager

Giornata di derby al Tenerife Challenger 3, dove Matteo Gigante e Francesco Maestrelli hanno staccato il biglietto per i quarti di finale. I due azzurri hanno battuto rispettivamente Francesco Passaro e Gianluca Mager per andare avanti nell’ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events all’Abama Tennis Academy. Tra i migliori otto del torneo anche Riccardo Bonadio, protagonista di una bella partita vinta 6-3 7-6(5) contro Nicolas Moreno de Alboran. Esordio vincente per Alessandro Giannessi che ha sconfitto Mikhail Kukushkin per 6-4 0-6 6-3. Il match di primo turno si è giocato in via eccezionale di mercoledì perché il kazako è rientrato dal Cile dove è stato impegnato in Coppa Davis.

Matteo Gigante brilla da lucky loser – Dall’eliminazione nelle qualificazioni ai quarti di finale del Tenerife Challenger 3. La settimana di Matteo Gigante è cambiata nel giro di poche giornate. Il tennista romano dopo aver accusato nella finale di doppio della scorsa settimana dei problemi ad un piede si è poi ritrovato a combattere anche con un virus. Rientrato da lucky loser Gigante ha superato prima Daniel Rincon e poi ha sconfitto la prima testa di serie Francesco Passaro per 5-7 6-2 6-2. “La settimana non è stata facile ma da martedì sto bene e riesco a dare il massimo. Contro Francesco è stata una partita molto difficile, ci alleniamo spesso insieme e siamo amici. Quella di oggi è stata una battaglia di nervi incredibile, ma per fortuna sto migliorando nella gestione di queste sfide, anche se c’è ancora tanto lavoro da fare”. Ai quarti di finale l’azzurro affronterà Pablo Llamas Ruiz, unico superstite della truppa iberica. La wild card dopo aver usufruito del ritiro di Carlos Taberner all’esordio, ha superato un claudicante Santiago Rodriguez Taverna con lo score di 6-2 3-1 ritiro.

Maestrelli ancora uomo derby – Sul Campo 3 dell’Abama Tennis Academy, Francesco Maestrelli e Gianluca Mager hanno dato vita al match più bello di giornata. Tantissimi ribaltoni hanno caratterizzato la sfida a partire dal primo parziale vinto 11-9 al tie-break da Mager, che precedentemente aveva annullato due set point. Alla fine ha prevalso il toscano in rimonta con il punteggio di 6-7(9) 6-3 6-4 in 2 ore e 42 minuti: “Ho vinto una partita dura dal punto di vista tennistico, fisico e psicologico. Gianluca ha delle qualità eccelse e per me è uno stimolo affrontarlo perché so di scendere in campo contro un giocatore che è stato nelle zone nobili del nostro circuito. Giocare e vincere queste partite è molto importante per me”. Ai quarti di finale ci sarà un altro derby contro Riccardo Bonadio, avversario che Maestrelli ha battuto nell’unico precedente risalente al Challenger di Verona dello scorso anno: “Affronterò un altro avversario tosto, a Verona fu una partita molto lottata (3-6 7-6(6) 6-2 il risultato finale). Regolarità e sostanza sono le sue armi principali, io farò ancora una volta del mio meglio”. Da quando è a Tenerife Maestrelli ha vinto tre derby su tre. Nel primo dei tre tornei organizzati da MEF Tennis Events sull’isola canaria aveva infatti superato in successione Flavio Cobolli e Matteo Gigante.

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Giovanni Fonio vs [Q] Bu Yunchaokete

2. [WC] Stefano Travaglia vs [LL] Oscar Jose Gutierrez

3. Alessandro Giannessi vs [4] Raul Brancaccio (non prima ore: 16:00)

4. [1] Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes vs Mikelis Libietis / Luca Margaroli

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yan Bondarevskiy / Alexander Shevchenko vs [4] Andrew Harris / Christian Harrison

2. [5] Ryan Peniston vs [Q] Abedallah Shelbayh

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Gian Marco Moroni / Lukas Rosol vs [2] Ruben Gonzales / Fernando Romboli

I risultati di mercoledì 8 febbraio

2° turno

Matteo Gigante (LL) b. Francesco Passaro (1) 5-7 6-2 6-2

Pablo Llamas Ruiz (WC) b. Santiago Rodriguez Taverna 6-2 3-1 rit.

Riccardo Bonadio b. Nicolas Moreno de Alboran 6-3 7-6(5)

Francesco Maestrelli (8) b. Gianluca Mager (Alt) 6-7(9) 6-3 6-4

1° turno

Alessandro Giannessi b. Mikhail Kukushkin 6-4 0-6 6-3