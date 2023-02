Venus Williams ha 42 anni, è infortunata ma non rinuncia al ritorno in campo

Venus Williams, 42 anni, sta affrontando un’altra lesione, ma l’amore per il tennis la mantiene forte e le dà la forza di continuare a lottare per una rapida guarigione.

La tennista americana si è infortunata durante il WTA di Auckland, ha perso l’Australian Open e non ha ancora una data per il suo ritorno, come ha raccontato sul suo canale Youtube. Ha parlato del momento in cui si è infortunata, dicendo di essere uscita tristemente dal campo e di aver pensato all’Australian Open. Nonostante ciò, Venus guarda all’inizio del 2023 con un sorriso negli occhi e spera di tornare a giocare a tennis il prima possibile, anche se non sa esattamente quando.

“L’inizio dell’anno è stato buono, sono riuscita a vincere un incontro, ero molto felice del mio livello fino a quando mi sono fatta male. So che le cose non vanno sempre bene, quindi il mio prossimo passo è sentirmi a mio agio con il mio corpo, ho avuto molte lesioni e so quanto tempo ci vuole per recuperare quella fiducia. Spero di tornare a giocare a tennis presto, non so esattamente quando, spero il prima possibile.”