WTA 500 Abu Dhabi e WTA 250 LInz: I risultati con il dettaglio del Day 1. Male Martina Trevisan ad Abu Dhabi. Sara Errani supera le qualificazioni a Linz

Giornata da dimenticare per Martina Trevisan, uscita subito di scena nel torneo WTA 5OO di Abu Dhabi.

La 29enne mancina di Firenze, n.25 del ranking mondiale, è stata sconfitta al primo turno per 60 62, in appena un’ora e un quarto di partita, dalla belga Elise Mertens, n.32 WTA.

Sara Errani ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo WTA 25O di Linz.

La 35enne di Massa Lombarda, n.105 de6 ranking e settima testa di serie delle “quali”, nel turno decisivo ha regolato 62 63, in un’ora e venti minuti di partita, la colombiana Andrea Gamiz, 30enne di Caracas, n.375 WTA. La romagnola deve ora attendere la conclusione delle qualificazioni per conoscere il nome della sua avversaria.

WTA Abu Dhabi Yulia Putintseva [3] Yulia Putintseva [3] 0 6 6 0 Nigina Abduraimova Nigina Abduraimova 0 2 2 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Nigina Abduraimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Nigina Abduraimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Nigina Abduraimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Nigina Abduraimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nigina Abduraimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Nigina Abduraimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 4-1 Nigina Abduraimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Nigina Abduraimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(3) Yulia Putintsevavs Nigina Abduraimova

(2) Leylah Fernandez vs Katarina Zavatska



WTA Abu Dhabi Leylah Fernandez [2] • Leylah Fernandez [2] 0 6 6 0 Katarina Zavatska Katarina Zavatska 0 1 4 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leylah Fernandez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Katarina Zavatska 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katarina Zavatska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Katarina Zavatska 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Katarina Zavatska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Katarina Zavatska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Elise Mertens vs Martina Trevisan Non prima 12:00



WTA Abu Dhabi Elise Mertens Elise Mertens 0 6 6 0 Martina Trevisan • Martina Trevisan 0 0 2 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Martina Trevisan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Marta Kostyuk vs Sorana Cirstea



WTA Abu Dhabi Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 1 6 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 2 6 2 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Danielle Collins vs (5) Jelena Ostapenko



WTA Abu Dhabi Danielle Collins • Danielle Collins 15 5 6 4 Jelena Ostapenko [5] Jelena Ostapenko [5] 0 7 1 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Danielle Collins 15-0 4-4 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Abu Dhabi Claire Liu [5] Claire Liu [5] 2 6 4 Dayana Yastremska [10] Dayana Yastremska [10] 6 3 6 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(5) Claire Liuvs (10) Dayana Yastremska

Mirjam Bjorklund vs Elena-Gabriela Ruse



WTA Abu Dhabi Mirjam Bjorklund Mirjam Bjorklund 0 4 1 0 Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 0 6 6 0 Vincitore: Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Mirjam Bjorklund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Mirjam Bjorklund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Mirjam Bjorklund 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mirjam Bjorklund 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Mirjam Bjorklund 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Mirjam Bjorklund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Mirjam Bjorklund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Mirjam Bjorklund 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(7) Anett Kontaveit vs Shuai Zhang Non prima 12:00



WTA Abu Dhabi Anett Kontaveit [7] Anett Kontaveit [7] 4 7 6 Shuai Zhang Shuai Zhang 6 6 4 Vincitore: Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Anett Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Anett Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 5-5 → 6-5 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Anett Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Anett Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Anett Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Anett Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Anett Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Anett Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Timea Babos / Kristina Mladenovic vs Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova



WTA Abu Dhabi Timea Babos / Kristina Mladenovic • Timea Babos / Kristina Mladenovic 0 6 6 0 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0 3 4 0 Vincitore: Babos / Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Timea Babos / Kristina Mladenovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Timea Babos / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Timea Babos / Kristina Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Timea Babos / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Timea Babos / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Timea Babos / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Timea Babos / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Timea Babos / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Timea Babos / Kristina Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Timea Babos / Kristina Mladenovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Timea Babos / Kristina Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza vs Kirsten Flipkens / Laura Siegemund



WTA Abu Dhabi Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 0 3 4 0 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund • Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0 6 6 0 Vincitore: Flipkens / Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Bethanie Mattek-Sands / Sania Mirza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Kirsten Flipkens / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 08:00

(4) Shelby Rogers vs (9) Magdalena Frech Inizio 08:00



WTA Abu Dhabi Shelby Rogers [4] Shelby Rogers [4] 1 6 6 Magdalena Frech [9] Magdalena Frech [9] 6 3 4 Vincitore: Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Shelby Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Magdalena Frech 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Shelby Rogers 15-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Shelby Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Shelby Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Shelby Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Shelby Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Shelby Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Shelby Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Shelby Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(6) Rebecca Marino vs (8) Ysaline Bonaventure



WTA Abu Dhabi Rebecca Marino [6] • Rebecca Marino [6] 0 6 6 0 Ysaline Bonaventure [8] Ysaline Bonaventure [8] 0 1 4 0 Vincitore: Marino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebecca Marino 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Ysaline Bonaventure 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ysaline Bonaventure 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Rebecca Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ysaline Bonaventure 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Rebecca Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 Ysaline Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ysaline Bonaventure 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Ysaline Bonaventure 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Ysaline Bonaventure 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Rebecca Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ysaline Bonaventure 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Rebecca Marino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Linz Varvara Gracheva [1] Varvara Gracheva [1] 6 3 1 Anna-Lena Friedsam [9] Anna-Lena Friedsam [9] 2 6 6 Vincitore: Friedsam Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) Varvara Grachevavs (9) Anna-Lena Friedsam

(5) Viktoriya Tomova vs Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Linz Viktoriya Tomova [5] Viktoriya Tomova [5] 6 4 6 Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 3 6 3 Vincitore: Tomova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(4) Dalma Galfi vs (8) Kamilla Rakhimova



WTA Linz Dalma Galfi [4] Dalma Galfi [4] 6 4 7 Kamilla Rakhimova [8] Kamilla Rakhimova [8] 4 6 5 Vincitore: Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova / Vivian Heisen vs (4) Kaitlyn Christian / (4) Sabrina Santamaria Non prima 15:00



WTA Linz Ekaterina Alexandrova / Vivian Heisen Ekaterina Alexandrova / Vivian Heisen 15 3 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria [4] • Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria [4] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 3-5 Ekaterina Alexandrova / Vivian Heisen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Ekaterina Alexandrova / Vivian Heisen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ekaterina Alexandrova / Vivian Heisen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Ekaterina Alexandrova / Vivian Heisen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kaitlyn Christian / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Veronika Bokor / Alina Michalitsch vs Andrea Gamiz / Georgina Garcia Perez



Jule Niemeier vs Sofia Kenin Non prima 18:30



WTA Linz Rebeka Masarova [6] Rebeka Masarova [6] 0 6 6 0 Clara Tauson [12] Clara Tauson [12] 0 4 2 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(6) Rebeka Masarovavs (12) Clara Tauson

Andrea Gamiz vs (7) Sara Errani TDQ



WTA Linz Andrea Gamiz • Andrea Gamiz 0 2 3 0 Sara Errani [7] Sara Errani [7] 0 6 6 0 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Andrea Gamiz 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Andrea Gamiz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Andrea Gamiz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Andrea Gamiz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Andrea Gamiz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Andrea Gamiz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Andrea Gamiz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Andrea Gamiz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Andrea Gamiz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Andrea Gamiz 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Noma Noha Akugue vs (11) Marina Bassols Ribera



WTA Linz Noma Noha Akugue Noma Noha Akugue 4 6 3 Marina Bassols Ribera [11] Marina Bassols Ribera [11] 6 3 6 Vincitore: Bassols Ribera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Noma Noha Akugue 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Noma Noha Akugue 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Noma Noha Akugue 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Noma Noha Akugue 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Noma Noha Akugue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Marina Bassols Ribera 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Noma Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Marina Bassols Ribera 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Noma Noha Akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Marina Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Marina Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Noma Noha Akugue 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok vs Melanie Klaffner / Sinja Kraus



WTA Linz Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 0 6 7 0 Melanie Klaffner / Sinja Kraus Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0 3 5 0 Vincitore: Friedsam / Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 0-30 5-5 → 6-5 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Melanie Klaffner / Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anna-Lena Friedsam / Nadiia Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Marina Bassols Ribera / Jaqueline Cristian vs Dalma Galfi / Oksana Kalashnikova



Xinyun Han / Lidziya Marozava vs (2) Anastasia Detiuc / (2) Miriam Kolodziejova