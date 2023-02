ATP 250 Dallas: Il Tabellone Principale. Taylor Fritz guida il seeding

(1) Fritz, Taylor vs Bye

(WC) Sock, Jack vs Ivashka, Ilya

Otte, Oscar vs Eubanks, Christopher

Qualifier vs (7) Giron, Marcos

(3/WC) Shapovalov, Denis vs Bye

Wu, Yibing vs Mmoh, Michael

Thompson, Jordan vs Kudla, Denis

Johnson, Steve vs (8) Mannarino, Adrian

(5) Isner, John vs Tseng, Chun-Hsin

Qualifier vs Altmaier, Daniel

Gomez, Emilio vs Daniel, Taro

Bye vs (4) Kecmanovic, Miomir

(6) Wolf, J.J. vs Qualifier

Albot, Radu vs (WC) Krall, Liam

Qualifier vs McDonald, Mackenzie

Bye vs (2) Tiafoe, Frances