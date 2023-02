WTA 500 Abu Dhabi: Il Tabellone Principale. Presenza di Martina Trevisan per i colori italiani

WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Daria Kasatkina vs Bye

Jil Teichmann vs Qualifier

Qualifier vs Qinwen Zheng

Danielle Collins vs (5) Jelena Ostapenko

(4) Veronika Kudermetova vs Bye

Elise Mertens vs Martina Trevisan

Barbora Krejcikova vs Qualifier

Paula Badosa vs (8) Liudmila Samsonova

(6) Beatriz Haddad Maia vs Marie Bouzkova

Bianca Andreescu vs Qualifier

Karolina Pliskova vs (WC) Garbiñe Muguruza

Bye vs (3) Elena Rybakina

(7) Anett Kontaveit vs Shuai Zhang

Qualifier vs Qualifier

(WC) Marta Kostyuk vs (WC) Sorana Cirstea

Bye vs (2) Belinda Bencic