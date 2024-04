Da Madrid – Flavio Cobolli parla del match contro Rafa Nadal: “la notte prima non sono riuscito a dormire. Ora sono qui con un’altra mentalità”

Flavio Cobolli ha conquistato la sua prima vittoria nel Masters 1000 di Madrid, superando in rimonta il cileno Alejandro Tabilo. Un successo importante per il 21enne romano, che arriva dopo tre sconfitte consecutive e una settimana difficile, culminata con la sfida contro Rafael Nadal al Barcelona Open.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Punto de Break, Cobolli ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto: “È stata una partita molto dura, soprattutto perché ho iniziato un set sotto, ma mi piacciono molto le condizioni di questo torneo, l’altitudine aiuta molto il mio gioco. Sono felice di essere qui, è un torneo molto bello, ora non vedo l’ora di giocare il prossimo match contro Nico Jarry, che ho già battuto a inizio anno al primo turno degli Australian Open”.

Il giovane azzurro ha poi parlato delle tre sconfitte consecutive subite prima di Madrid, minimizzandone l’importanza: “Per essere il mio primo anno a questo livello, non credo ci sia nulla di male nel fare tre primi turni in tre tornei così importanti. Ovviamente vincere sarebbe stato meglio, ma penso che la mia stagione sia iniziata bene e credo di poterla finire ancora meglio. Ho passato un mese complicato, un momento di cambiamento. Ero piuttosto nervoso per cose esterne, anche prima di scendere in campo questa mattina. Non mi sento ancora al 100%, ma questa vittoria è fondamentale per recuperare energia e concentrazione”.

Inevitabile un commento sulla sfida contro Nadal al Barcelona Open: “È stata un’esperienza incredibile avere l’opportunità di giocare contro Nadal nel campo che porta il suo nome. Ho cercato di fare del mio meglio, di giocare punto su punto, ho un enorme rispetto per Rafa. Ovviamente non ce l’ho fatta, è stata una partita in cui ero nervoso, la notte prima non sono riuscito a dormire. Ora sono qui con un’altra mentalità, l’obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibile”.

Infine, Cobolli ha parlato dei suoi obiettivi per il 2024: “I Giochi Olimpici sono l’obiettivo principale, anche se mi piacerebbe anche finire la stagione tra i primi 50 al mondo, e se possibile nella top 30. Roma è il torneo che tutti sogniamo di giocare fin da bambini. Farla bene a Roma è un obiettivo, ma non voglio mettermi troppa pressione, voglio essere sereno e godermi ogni momento”.

Un Flavio Cobolli determinato e consapevole delle sue potenzialità, pronto a lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane e a guardare con fiducia al futuro. Il prossimo ostacolo sulla sua strada si chiama Nico Jarry, ma il giovane azzurro ha già dimostrato di poterlo battere. La stagione sulla terra rossa entra nel vivo, e Cobolli vuole essere protagonista.





Marco Rossi