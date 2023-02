Fabio Fognini spera di rientrare in campo dal torneo di Buenos Aires

Fabio Fognini ha annunciato il forfait dal torneo ATP 250 di Cordoba.

L’azzurro spera di rientrare in campo dal torneo ATP 250 di Buenos Aires in programma tra 10 giorni nella capitale argentina.

Dichiarava Fabio dieci giorni fa: “Questo inverno ho lavorato duramente per tornare alla mia forma migliore.

Purtroppo a Melbourne non sono riuscito a competere al cento per cento delle mie possibilità a causa di alcuni problemi al piede sinistro. Una volta rientrato in Italia ho fatto ulteriori accertamenti e i medici hanno riscontrato una frattura intra-articolare della falange.

Cercherò di recuperare e rimettermi in forma il prima possibile“.