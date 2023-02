Novak Djokovic dovrà saltare Indian Wells e Miami ma potrà giocare gli Us Open

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato un cambiamento importante nella politica di contenimento del Covid-19, che riaprirà le porte ai tornei americani per il nuovo numero uno del mondo, Novak Djokovic. L’impossibilità di entrare senza essere vaccinati è stata prolungata fino all’ 11 maggio, il che significa che Djokovic non avrà la possibilità di giocare nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, il governo degli Stati Uniti ha anche specificato che questa sarà l’ultima misura d’emergenza, il che significa che le porte saranno aperte per il serbo a partire da quel momento, anche senza essere vaccinato contro il Covid-19.

Questo significa che Djokovic potrà giocare nel Masters 1000 di Cincinnati e, soprattutto, agli US Open. Inoltre, avrà accesso a tutti gli altri tornei negli Stati Uniti e probabilmente anche il Canada adotterà la stessa misura, considerando che anche il Masters 1000 di Toronto si giocherà d’estate.